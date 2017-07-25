Вчера в областном правительстве было проведено аппаратное совещание, на котором глава региона встретился с руководителями органов власти. Главной темой совещания стало выполнение федеральных проектов на территории области.

На аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Владимир Городецкий потребовал от руководителей органов власти безукоризненно выполнить обязательства в рамках федеральных приоритетных проектов.

«Все приоритетные проекты — прямая поддержка со стороны федерального центра муниципальных образований, финансовые возможности которых ограничены. Благодаря этой поддержке у них появился шанс улучшить качество городской среды, повысить транспортную доступность населенных пунктов, сделать их более комфортными для жителей», — подчеркнул глава региона.

В частности, на совещании был отмечен федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», в который вошли 59 объектов в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. На реализацию программы направлено 2,242 млрд рублей. Губернатор напомнил присутствующим на совещании, что качество выполнения проекта напрямую влияет на дальнейшее выделение средств от федерального центра.

По другому крупному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области уже завершены работы на одном из объектов. Речь идет о благоустройстве территории на площади Победы в р.п. Горный Тогучинского района. Стоимость работ составила 490 тыс. рублей. В целом благоустройство по программе на этот год планируется завершить в сентябре и октябре.

Третий приоритетный проект «Местный дом культуры» предполагает ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры, клубов. Под программу попадают населенные пункты численностью до 50 тыс. жителей. Общая сумма финансирования составляет более 43 млн рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов по 21 млн рублей, из бюджета муниципалитетов — 1 млн рублей.

В самом Новосибирске сейчас идет реконструкция здания Дома офицеров, поскольку область вошла в число десяти пилотных регионов, где предусмотрено создание современных выставок-музеев, посвящённых истории военных побед России.

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