Оборот общественного питания в Новосибирской области вырос на 10%

В первом полугодии 2017 года оборот общественного питания на территории Новосибирской области составил 11,7 млрд рублей, что на 10% больше аналогичных показателей 2016 года.

«Основная доля в обороте общественного питания в Новосибирской области приходится на малые предприятия и микропредприятия – до 60%», — рассказывает директор консалтингового агентства «R-Аналитика» Максим Ремизов.

Число предприятий общественного питания на 1 июля 2017 составляло 2180 единиц, увеличившись на 10% с начала года. Наибольший рост числа заведений отмечен в сегменте «банкетный зал», +21%. Количество баров за первое полугодие уменьшилось на семь предприятий (-2,8%).

Цены на продукцию общественного питания, по оценкам «R-Аналитики», с начала года не изменились. Небольшой рост цен наблюдался за ужин в ресторане: его стоимость выросла на 2,8%. Вместе с тем только 40% предприятий закончили полугодие с прибылью. Сальдированный финансовый результат предприятий общественного питания в первом полугодии 2017 года составил 280 млн рублей.

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