В Новосибирске будут судить руководителя ООО «Олимпийский» и ЖСК «Три богатыря» Виктора Лучкина. В суде он ответит за многомиллионный обман дольщиков, рассказали в областной прокуратуре.

Из сообщения прокуратуры Новосибирской области стало известно, что по уголовному делу экс-председателя ЖСК «Три богатыря» и главы компании ООО «Олимпийский» Виктора Лучкина утверждено обвинительное заключение, которое в дальнейшем рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Виктор Лучкин обвиняется в многомиллионном обмане 73 дольщиков. Речь идет о сумме в размере свыше 145 млн рублей. Так, в 2007 году Лучкин создал стройфирму, а в 2012 году – ЖСК для привлечения денежных средств дольщиков. Однако свои обязанности он исполнять не намеревался и с 2011 по 2015 годы похитил указанную сумму, предназначавшуюся на строительство ЖК «Три богатыря» по ул. Гоголя в Новосибирске.

«Суд наложил арест на имущество обвиняемого (нежилое помещение, земельный участок, долю в уставном капитале ООО «Олимпийский», ценности и оружие) общей стоимостью свыше 59,5 млн рублей, а также на жилые помещения ООО «Олимпийский» на сумму 38,5 млн рублей», — комментируют подробности дела в пресс-службе прокуратуры.

Договор с новосибирской мэрией ООО «Олимпийский» заключило еще в 2009 году. Застройщик обязался до 2013 года расселить жителей из аварийных домов, чего сделано так и не было, и построить новый многоквартирный дом. В дальнейшем у застройщика возникли проблемы с возведением объекта и в 2015 году стройка была заморожена. После этого, в 2016 году, суд обязал застройщика вернуть мэрии земельный участок, а затем компания Лучкина была признана банкротом.

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