Республика Хакасия хочет взять кредит в полмиллиарда для финансирования дефицита бюджета

Республика Хакасия разместила закупку на предоставление кредитной линии с целью финансирования дефицита республиканского бюджета в сумме 500 млн руб.



На сайте Госзакупок появилась информация о закупке, размещенной министерством финансов республики Хакасия. Регион ищет компанию, которая сможет предоставить кредит на 500 млн руб. для финансирования дефицита бюджета. Максимальная цена контракта — 115 млн руб. Заявки будут приниматься до 10 августа, а аукцион назначен на 14 число.

В техническом задании к закупке указано, что кредитная линия должна быть невозобновляемой, со свободным режимом выборки кредита в пределах лимита и свободным графиком погашения основного долга. «Кредит предоставляется без взимания с заказчика комиссий за открытие и обслуживание ссудного счета, иных комиссий, платежей и сборов, связанных с предоставлением, обслуживанием, погашением кредита, за исключением уплаты процентов за пользование кредитом», — говорится в ТЗ. Срок пользования кредитными ресурсами установлен в 730 дней. Также должно быть предусмотрено досрочное погашение кредита без взимания штрафов или повышенных процентов. Цена государственного контракта — это проценты за пользование кредитом. Другие необходимые расходы оплачиваются отдельно.

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