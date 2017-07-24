У памятника Николаю II в Новосибирске установлена инсталляция

Скандально-известный художник Артем Лоскутов установил инсталляцию в виде хинкали возле нового памятника Николаю II в Новосибирске.



«В Новосибирске у нового политически неоднозначного памятника/ Установлена политически однозначная бронзовая хинкалинка», — прокомментировал акцию Артем Лоскутов. На момент публикации скульптура была уже демонтирована.

Инсталляция установлена в рамках всероссийской акции художника под названием «#200хинкалин». Другие подобные скульптуры установлены в Москве возле штаб-квартиры Яндекса, около памятника Сталину, а также рядом с Замоскворецким судом (там судят волонтеров штаба Алексея Навального). «Запустил программу #200хинкалин – собираюсь установить в Москве 200 гипсовых хинкалин. Столица пребывает на последнем месте среди всех регионов России по соотношению гипсовых хинкалин и православного населения. Мы сможем это исправить», — так поясняет смысл своего начинания Артем Лоскутов на странице в социальной сети Вконтакте.

Напомним, памятник Николаю II в Новосибирске был открыт 16 июля. Он устанавливался без общественного обсуждения и согласования. Мэр Анатолий Локоть отрицательно прокомментировал новую скульптурную группу.

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