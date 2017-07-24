24 июля в Новосибирском областном комитете КПРФ прошла пресс-конференция, посвященная ситуации с подписями от кандидата партии «Коммунисты России» на выборы в областное Заксобрание по 21 округу. Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по агитации и пропаганде, депутат совета депутатов Новосибирска Иван Конобеев и юрист Богдан Кучеренко представили отчет о предварительных результатах проверки.

На пресс-конференции были оглашены результаты проверки подписей в поддержку Виктора Куршина («Коммунисты России») на выборы в Заксобрание НСО по 21 округу. Проверка проводилась территориальной избирательной комиссией и органами МВД по инициативе членов КПРФ, усомнившихся в подлинности подписей, собранных в достаточно короткий срок.

По словам адвоката Богдана Кучеренко, в ходе проверки из 300 отобранных для проверки подписей были признаны недействительными 57. Часть была забракована потому, что, по мнению эксперта-почерковеда, они были поставлены одним и тем же лицом, в другой части не совпадали паспортные данные, еще несколько подписей были от лица умерших людей. 30 из подписей были исключены из-за того, что их сборщиком являлся член избирательной комиссии с правом решающего голоса – лицо, не имеющее права вести предвыборную агитацию.

Процедура проверки позволяет не более 10% бракованных подписей от всей выборки (соответственно, из трехсот должно быть признано недействительными не более тридцати). Представители КПРФ ожидают, что 28 июля Избирком Новосибирской области примет решение об отказе в регистрации Виктора Куршина.

Адвокат также отметил, что наличие подписей умерших людей – это однозначный состав преступления: «Если комиссией будет принято решение об отказе в регистрации кандидата, мы подготовим заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела».

«Мы совершенно четко отслеживаем связь между партией власти, которая ведет предвыборную компанию, и обслуживающей ее партией «Коммунисты России», – сделал заявление депутат Иван Конобеев. — Поэтому наше внимание к их кандидату было повышенным».

Как ранее писал «КС», от КПРФ на округе № 21 выдвигается советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов. От «Коммунистов России» инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин. Президент АО «Трансервис» Александр Бойко идет от «Единой России», от партии «Родина» — журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов. Также кампанию на округе ведет руководитель новосибирского штаба Навального Сергей Бойко.

От ЛДПР идет на выборы один из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин. От «Справедливой России» — член «ЖКХ-контроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председатель товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежда Ланцова. От партии «Ветеранов России» баллотируется 31-летний заместитель директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников.

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