Среднесрочные задачи технологического и социально-экономического развития Новосибирской области станут темой проектной сессии на площадке Академпарка 7 августа. Планируется обсудить региональную дорожную карту проекта Национальной Технологической Инициативы.

Национальная технологическая инициатива – программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В Послании Федеральному Собранию РФ 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил данное направление одним из приоритетов государственной политики. Весной 2016 года Новосибирская область получила статус пилотного региона по реализации НТИ. Основной инструмент реализации НТИ – система дорожных карт.

Решение задач Национальной технологической инициативы (НТИ) в Новосибирской области станет темой проектной сессии, которая пройдет 7 августа на площадке Академпарка. Как сообщают в правительстве Новосибирской области, подготовку к мероприятию обсудили 20 июля на совещании под руководством заместителя губернатора региона Анатолия Соболева.

В ходе проектной сессии планируется обсудить предложения по формированию дорожной карты НТИ в регионе, отработать формат взаимодействия крупных компаний-участников программы реиндустриализации экономики Новосибирской области с научным сообществом. Также в рамках мероприятия пройдет форсайт-сессия, посвященная формированию списка научных тем в рамках проекта НТИ.

Участники совещания обсудили ход подготовки к проектной сессии и отметили важность реализации проектов НТИ с точки зрения реиндустриализации экономики региона. «Крайне важно, чтобы любой «пилотный» проект в рамках того или иного направления НТИ или организация «пилотной» зоны апробации технологий был нацелен на бизнес-составляющую. Пилотная зона – это всегда зона экономики. Эти задачи будут рассмотрены на предстоящей проектной сессии», – подчеркнул заместитель губернатора Анатолий Соболев, подводя итоги совещания.

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