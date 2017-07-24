Ректором НГУ останется Михаил Федорук

Как стало известно «КС», ректором Новосибирского государственного университета, вероятнее всего, останется Михаил Федорук. Напомним, что выборы ректора в этом вузе больше не проводятся.



«Ректоры автономных учреждений, к коим относится НГУ, сейчас не избираются, а назначаются Министерством образования и науки РФ. Вопрос о назначении ректора НГУ на очередной пятилетний срок будет решен до 30 июля 2017 года», — ответили на запрос «КС» в пресс-службе университета.

Руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько в разговоре с корреспондентом «КС» сообщил, что, по его информации, другие кандидатуры, кроме нынешнего ректора Михаила Федорука, не рассматриваются.

Напомним, профессор Михаил Федорук стал ректором Новосибирского государственного университета в июне 2012 года. Ранее он был заместителем декана механико-математического факультета этого вуза и заместителем директора Института вычислительных технологий СО РАН. Он является доктором физико-математических наук.

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