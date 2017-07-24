В Новосибирской области пройдут проверки всех частных баз отдыха

После случившегося пожара на базе отдыха «Оазис», где размещались юные спортсмены со своими тренерами, в регионе проведут массовую проверку всех учреждений, где отдыхают дети.

В Новосибирской области надзорные органы проведут проверки на всех базах отдыха и в летних лагерях, которые не числятся в областном реестре детских оздоровительных учреждений. Губернатор Владимир Городецкий дал такое распоряжение после пожара на базе отдыха «Оазис», где в момент возгорания были дети.

«Уже идут проверки, которые позволят выявить причину пожара на базе отдыха «Оазис» в Ордынском районе. Но не менее важно проверить все учреждения, оказывающие услуги по организации летнего отдыха, выяснить, на основании каких лицензий и разрешений они осуществляют свою деятельность», — поставил задачу Владимир Городецкий.

Ранее на совещании по обеспечению безопасного отдыха детей и взрослых в период летних каникул на базах отдыха НСО и в муниципальных лагерях замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску ГУ Валерий Зубков отмечал, что проблема проверок заключается в проведении их именно на частных территориях.

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