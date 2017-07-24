В отношении генерального директора ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова возбуждено уголовное дело

Директор новосибирского ЗАО «МАКС-Моторс Престиж» (входит в ГК «МАКС-Моторс») попал под следствие. По данным управления СКР по Новосибирской области, ему инкриминируют невыплату заработной платы сотруднику в течение трех месяцев. Как следует из ЕГРЮЛ, директором фирмы является Владимир Сафронов, основатель и глава всей группы компаний «МАКС-Моторс».

На директора в прошлом самого крупного сибирского автодилера по портфелю представляемых брендов заведено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. В управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что зарплата не выплачивалась с октября по декабрь прошлого года, и задолженность, таким образом, за это время составила 51 тыс. рублей. Речь идет о ЗАО «МАКС-Моторс Престиж», официально представлявшей Mazda в Омске. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, директором фирмы является Владимир Сафронов.

В то же время, как отмечают в управлении СКР по Новосибирской области, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. Директор ЗАО «МАКС-Моторс Престиж» расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества.

Теперь в связи с этим уголовным делом исследуются вопросы соблюдения трудовых прав других работников фирмы, имеющей отношение ко всей группе компаний «МАКС-Моторс».

Напомним, что основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири. До 2009 года «МАКС Моторс» представлял бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы». Пик роста портфеля компании пришелся на 2009–2011 годы, когда она стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. С августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов. Наиболее громким был «развод» с дистрибьютором Jaguar Land Rover, который созывал пресс-конференцию в Новосибирске в отеле Marriott, на которой обвинил учредителей «МАКС Моторс» в воровстве автомобилей. В настоящее время стороны выясняют отношения в суде. Там же рассматриваются и взаимные претензии с дистрибьютором Ford, который ранее также обвинял «МАКС Моторс» в дезинформации. Кроме того, «МАКС Моторс» судится с дистрибьюторами Mazda и Volkswagen. В настоящее время группа компаний уже не является официальным дилером перечисленных выше автомобильных брендов.

К слову, уголовное дело по этой же статье ранее заводилось в отношении основателя и главы группы компаний «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой — ближайшего конкурента «МАКС Моторс», который также покинул рынок в прошлом году. Однако там фигурировала сумма в 4,2 млн рублей. Позднее уголовное дело в отношении Натальи Ждановой было закрыто.

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