После пожара на базе отдыха в НСО контроль за безопасностью детского отдыха будет усилен

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев провел 19 июля совещание по обеспечению безопасного отдыха детей и взрослых в период летних каникул на базах отдыха НСО и в муниципальных лагерях. Основной темой обсуждения стал пожар, в результате которого сгорел трехэтажный корпус базы отдыха «Оазис», где размещались юные спортсмены со своими тренерами.

Как рассказал на совещании старший тренер Александр М., на базе «Оазис» в Ордынском районе Новосибирской области они отдыхали уже в четвертый раз. Здесь были организованы спортивные сборы для детей от 7 до 20 лет. Заключительный день десятидневной смены чуть не закончился для постояльцев трагедией.

По словам Александра М., в ночь на 13 июля он дежурил. Убедившись после обхода территории в два часа ночи в том, что все в порядке, он задремал. Около пяти часов утра тренер проснулся и увидел из-под двери густой дым. Пожарная сигнализация, по словам Александра М., не сработала. Также тренер заметил, что в некоторых местах отсутствует свет, хотя при обходе территории ночью он видел, что свет горел и на улице, и на веранде трехэтажного корпуса, в котором размещались 32 человека, включая детей.

Проблемы с электропроводкой на базе отдыха начались еще накануне вечером, утверждает организатор заезда Анна Д. Из-за отсутствия света у отдыхающих срывался ужин. В итоге было принято решение готовить его на костре. Ремонтом проводки, по словам Анны Д., занялся разнорабочий базы. Вскоре на территории появился свет. Поужинав и поиграв в поиски клада, все легли спать.

Ранним утром постояльцев корпуса разбудили крики Александра М. о пожаре. Взрослые начали эвакуацию детей, причем их пришлось скидывать на землю с балкона и вытаскивать из окон, поскольку лестница уже была задымлена, а запасной выход на втором этаже, по словам Александра М., был закрыт. Балконная дверь тоже не поддалась, поэтому тренеру пришлось выбить ее тумбой. В конечном итоге всех удалось спасти, однако сгорело дорогостоящее спортивное снаряжение, одежда, документы и телефоны. По предварительной оценке ущерб составил по 30-50 тысяч рублей на ребенка.

Ситуация усугубляется тем, что управляющий базы отдыха «Оазис» Александр Петров предоставляет СМИ неверные, по мнению участников ЧП, сведения. Он утверждает, что пожарная сигнализация сработала, и что детей эвакуировали сотрудники базы через запасные выходы. Со слов Анны Д., сам управляющий и другие сотрудники базы появились, когда эвакуация уже завершилась.

Пожарные прибыли на место после телефонного звонка одного из родителей, присутствовавших на сборах вместе со своим ребенком, и ликвидировали возгорание. На данный момент дознаватели МЧС России работают над установлением причины пожара. Как сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по НСО, предварительная причина пожара — электротехническая. Участники ЧП утверждают, что пожар случился из-за неисправной проводки. Александр М. видел, как в их корпусе на первом этаже возле столовой загорелись провода.

В ходе совещания заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин заметил, что по регламенту при неисправности противопожарной системы руководители базы отдыха должны были ежедневно предоставлять на пост пожарной охраны или в пожарную часть информацию о количестве отдыхающих на базе человек. Тем более что среди них было много детей. Также Данияр Сафиуллин поручил инспекторам государственного пожарного надзора организовать дневные и ночные тренировки по эвакуации в местах массового пребывания детей.

В свою очередь спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев поручил провести независимую экспертизу произошедшего, в рамках которой предстоит установить, что послужило источником пожара, кем была установлена система оповещения людей на пожаре, кем она обслуживается и поступил ли с нее сигнал в пожарную охрану, а также насколько доступны эвакуационные выходы.

«У меня есть предложение к представителям образования и спорта мэрии Новосибирска – организовать проверку мест отдыха детей на предмет исправности пожарных сигнализаций. К представителям МЧС обращаюсь с просьбой провести независимую экспертизу и выявить причину возгорания», — сообщил Дмитрий Асанцев.

Присутствовавший на совещании замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску ГУ Валерий Зубков предложил администрации Новосибирска содействие в проведении проверок. По его словам, мероприятия по противопожарной безопасности можно проводить совместно по уже утвержденному службой графику. Однако проблема заключается в проведении проверок на частных территориях. Закон ограничивает число плановых проверок в отношении юридического лица. Они должны проводиться не чаще одного раза в три года. В связи с этим на совещании прозвучало предложение внести в локальные нормативно-правовые акты изменения, согласно которым размещение детей на коммерческих базах отдыха будет запрещено вовсе. Данияр Сафиуллин предложил разрешить на законодательном уровне проводить МЧС проверки на частной территории в неограниченном количестве.

Вопросы безопасности детского отдыха особенно актуальны, ведь летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. В этом году на территории НСО работает около одной тысячи организаций отдыха и оздоровления детей и школьников, в том числе пришкольные площадки, оздоровительные и палаточные лагеря. По данным минсоцразвития НСО, с начала июня в формате участия в летних площадках отдохнули более 60 тыс. детей, в детских лагерях – более 17 тыс. детей.

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