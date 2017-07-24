После пожара на базе отдыха в НСО контроль за безопасностью детского отдыха будет усилен

 
 
Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил организовать проверку мест отдыха детей на предмет исправности пожарных сигнализаций.

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев провел 19 июля совещание по обеспечению безопасного отдыха детей и взрослых в период летних каникул на базах отдыха НСО и в муниципальных лагерях. Основной темой обсуждения стал пожар, в результате которого сгорел трехэтажный корпус базы отдыха «Оазис», где размещались юные спортсмены со своими тренерами.

Как рассказал на совещании старший тренер Александр М., на базе «Оазис» в Ордынском районе Новосибирской области они отдыхали уже в четвертый раз. Здесь были организованы спортивные сборы для детей от 7 до 20 лет. Заключительный день десятидневной смены чуть не закончился для постояльцев трагедией.

По словам Александра М., в ночь на 13 июля он дежурил. Убедившись после обхода территории в два часа ночи в том, что все в порядке, он задремал. Около пяти часов утра тренер проснулся и увидел из-под двери густой дым. Пожарная сигнализация, по словам Александра М., не сработала. Также тренер заметил, что в некоторых местах отсутствует свет, хотя при обходе территории ночью он видел, что свет горел и на улице, и на веранде трехэтажного корпуса, в котором размещались 32 человека, включая детей.

Проблемы с электропроводкой на базе отдыха начались еще накануне вечером, утверждает организатор заезда Анна Д. Из-за отсутствия света у отдыхающих срывался ужин. В итоге было принято решение готовить его на костре. Ремонтом проводки, по словам Анны Д., занялся разнорабочий базы. Вскоре на территории появился свет. Поужинав и поиграв в поиски клада, все легли спать.

Ранним утром постояльцев корпуса разбудили крики Александра М. о пожаре. Взрослые начали эвакуацию детей, причем их пришлось скидывать на землю с балкона и вытаскивать из окон, поскольку лестница уже была задымлена, а запасной выход на втором этаже, по словам Александра М., был закрыт. Балконная дверь тоже не поддалась, поэтому тренеру пришлось выбить ее тумбой. В конечном итоге всех удалось спасти, однако сгорело дорогостоящее спортивное снаряжение, одежда, документы и телефоны. По предварительной оценке ущерб составил по 30-50 тысяч рублей на ребенка.

Ситуация усугубляется тем, что управляющий базы отдыха «Оазис» Александр Петров предоставляет СМИ неверные, по мнению участников ЧП, сведения. Он утверждает, что пожарная сигнализация сработала, и что детей эвакуировали сотрудники базы через запасные выходы. Со слов Анны Д., сам управляющий и другие сотрудники базы появились, когда эвакуация уже завершилась.

Пожарные прибыли на место после телефонного звонка одного из родителей, присутствовавших на сборах вместе со своим ребенком, и ликвидировали возгорание. На данный момент дознаватели МЧС России работают над установлением причины пожара. Как сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по НСО, предварительная причина пожара — электротехническая. Участники ЧП утверждают, что пожар случился из-за неисправной проводки. Александр М. видел, как в их корпусе на первом этаже возле столовой загорелись провода.

В ходе совещания заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин заметил, что по регламенту при неисправности противопожарной системы руководители базы отдыха должны были ежедневно предоставлять на пост пожарной охраны или в пожарную часть информацию о количестве отдыхающих на базе человек. Тем более что среди них было много детей. Также Данияр Сафиуллин поручил инспекторам государственного пожарного надзора организовать дневные и ночные тренировки по эвакуации в местах массового пребывания детей.

В свою очередь спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев поручил провести независимую экспертизу произошедшего, в рамках которой предстоит установить, что послужило источником пожара, кем была установлена система оповещения людей на пожаре, кем она обслуживается и поступил ли с нее сигнал в пожарную охрану, а также насколько доступны эвакуационные выходы.

«У меня есть предложение к представителям образования и спорта мэрии Новосибирска – организовать проверку мест отдыха детей на предмет исправности пожарных сигнализаций. К представителям МЧС обращаюсь с просьбой провести независимую экспертизу и выявить причину возгорания», — сообщил Дмитрий Асанцев.

Присутствовавший на совещании замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску ГУ Валерий Зубков предложил администрации Новосибирска содействие в проведении проверок. По его словам, мероприятия по противопожарной безопасности можно проводить совместно по уже утвержденному службой графику. Однако проблема заключается в проведении проверок на частных территориях. Закон ограничивает число плановых проверок в отношении юридического лица. Они должны проводиться не чаще одного раза в три года. В связи с этим на совещании прозвучало предложение внести в локальные нормативно-правовые акты изменения, согласно которым размещение детей на коммерческих базах отдыха будет запрещено вовсе. Данияр Сафиуллин предложил разрешить на законодательном уровне проводить МЧС проверки на частной территории в неограниченном количестве.

Вопросы безопасности детского отдыха особенно актуальны, ведь летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. В этом году на территории НСО работает около одной тысячи организаций отдыха и оздоровления детей и школьников, в том числе пришкольные площадки, оздоровительные и палаточные лагеря. По данным минсоцразвития НСО, с начала июня в формате участия в летних площадках отдохнули более 60 тыс. детей, в детских лагерях – более 17 тыс. детей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  