ООО «Обувьрус», входящее в группу компаний «Обувь России», разместило на московской бирже трехлетние биржевые облигации серии БО-01 в объеме 1,5 млрд рублей. Организатор размещения — BCS Global Markets, соорганизатор — АО «ГЛОБЭКСБАНК».

По данным пресс-службы «Обуви России», выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1000 рублей каждая. По займу предусматривается выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых, размер купона — 74,79 рублей на одну облигацию. Объявлена двухлетняя оферта по требованию владельцев.

«Работа на открытом рынке капитала — важная часть финансовой стратегии нашей компании, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Основная цель облигационной программы — диверсификация кредитного портфеля, увеличение доли долгосрочных обязательств, а также усиление публичного имиджа компании среди инвесторов».

Группа компаний «Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За шесть лет ООО «Обувьрус», которое входит в группу, разместило облигации на общую сумму 6,2 млрд рублей. Сейчас в обращении на московской бирже находятся три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд рублей.

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