На выставке «АгроОмск» заключено контрактов на сумму свыше 350 млн рублей

На протяжении всей прошлой недели в Омске проходила ярмарка-выставка «АгроОмск-2017». В этом году мероприятие побило все рекорды, отчитались в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В воскресенье, 23 июля в Омске завершилась работа 15-ой выставки «АгроОмск-2017». За неделю работы было заключено более 100 контрактов, общая сумма которых превысила 350 млн рублей. Это побило рекорд прошлого года, когда было заключено 92 контракта на сумму 300 млн рублей. Посетителями выставки в этом году стали более 1,1 тыс. специалистов и руководителей агропромышленного комплекса. В целом же около 180 тыс. омичей побывали на площадках выставки, где было представлено новейшее техническое оборудование, научные разработки по селекции в области семеноводства.

Как передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал высокую оценку мероприятию. Пресс-служба ведомства уточнила, что замминистра был председателем межрегионального совещания по развитию отрасли животноводства, в котором приняли участие около 300 специалистов из 12 регионов Сибирского федерального округа.

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