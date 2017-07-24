Напечатанный в Томске на 3D-принтере спутник запустят с МКС в августе

Спутник, созданный в Томском политехническом университете и напечатанный на 3D-принтере, готовятся запустить на орбиту Земли.

Спутник «Томск-ТПУ 120», который напечатали на 3D-принтере в Томске, находится сейчас на Международной космической станции. Его запуск на орбиту Земли, где он будет находиться около полугода, планируется на 17 августа текущего года. Подробностями поделились в пресс-службе Томского политехнического университета.

Спутник «Томск-ТПУ-120» — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу «наноспутников» и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. Аппарат разработан в рамках космического эксперимента «РадиоСкаф».

«Сейчас спутник находится на борту МКС. В понедельник будет проведена проверка работоспособности спутника и зарядка его аккумуляторных батарей от бортовой аппаратуры станции», — говорится в сообщении университета.

Спутник был разработан в Томске в рамках договора политехнического университета о стратегическом партнерстве с РКК «Энергия». Сигнал со спутника смогут принимать все радиолюбители, а университет в свою очередь подготовит именные карточки для тех, кому удастся поймать сигнал.

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