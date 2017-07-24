В Уфе 20 июля прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. Президента РФ Владимира Путина заинтересовал опыт взаимодействия Омской области с немцами.

На заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшимся в Уфе, председатель Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» Генрих Мартенс рассказал президенту РФ Владимиру Путину о работе культурно-деловых центров. Генрих Мартенс совершал рабочую поездку по Омской области и рассказал в частности о таком центре в Омске, похвалив его работу.

«Вот в Омске имеется чёткая вертикаль: это вице-губернатор, это министерство внутренней политики, которое развивает национальную политику. Мы знаем конкретных людей, с кем разговаривать по тем или иным вопросам, при этом они знают нас, и это прекрасное взаимодействие», — отметил председатель.

По итогам рабочего визита немецкой делегации в омский центр стороны предполагают расширять деятельность учреждения. Так, Омская область сможет стать первым субъектом РФ по налаживанию сотрудничества регионов Баварии с субъектами России.

Заслушав доклад Генриха Мартенса, Владимир Путин пообещал обсудить вопрос создания культурно-деловых центров в России с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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