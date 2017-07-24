Дольщики с ул. Тульской в Новосибирске возобновили голодовку

Рядом с правительством Новосибирской области сегодня, 24 июля, обманутые дольщики с ул. Тульской, 80, 82 вновь начали голодовку.

Бессрочную голодовку дольщики продолжили 24 июля в 9 утра. Напомним, что это уже вторая акция обманутых инвесторов. Первая состоялась 5 июня и продлилась 4 дня. После заверения властей и создания специальной рабочей группы дольщики голодовку прекратили.

Инвесторы требуют восстановления прав на жилье. Всего пострадали 78 человек. Они заключили предварительные договоры с генеральным подрядчиком ООО «Стройцентр». Как утверждают представители застройщика ООО «Баутехник-Т», сделано это было без их ведома.

Несмотря на созданную минстроем региона рабочую группу, результаты ее работы дольщиков не удовлетворили. «Результата работы данной группы фактически нет – мы вернулись по итогам переговоров в начальную точку. Мы не видим помощи со стороны органов власти и даже желания ее оказать», – отметил председатель ЖК «Тульская» Вячеслав Лебедев.

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