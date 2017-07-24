В Горном Алтае появится очередная солнечная электростанция

О строительстве четвертой солнечной электростанции в республике Алтай сообщила пресс-служба правительства региона. Завершить строительство планируется уже в сентябре этого года.

В Онгудайском районе республики Алтай строят солнечную электростанцию мощностью 5 МВт. Инвестором проекта выступила компания «Хевел», в 2014 году вложившая свои средства в строительство первой для республики солнечной электростанции в Кош-Агачском районе. С тех пор в регионе появилось еще две электростанции: еще одна в Кош-Агаче и в Усть-Кане.

Четвертая электростанция, возводимая в Онгудае, должна заработать уже в сентябре текущего года, поделились сроками ввода в эксплуатацию в пресс-службе правительства региона.

«Первый этап работ — расчистка территории, сборка необходимых деталей и забивание свай практически завершен, — на очереди – установка панелей. На возведении станции работает три бригады – это специалисты компании «Солнечная энергия», — описала ход правительства пресс-служба.

В планах соглашения между республиканским правительством и инвестором строительство еще двух солнечных электростанций в Ине и Усть-Коксе. Общий объем генерации от всех станций должен составить 95 МВт.

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