В июле прошлого года известный музыкант Гарик Сукачев отправился в трехнедельное путешествие на мотоцикле от Барнаула до границы с Монголией по Чуйскому тракту, чтобы ощутить энергию Горного Алтая, познакомиться с могучим местом силы, алтайцами и познакомить с историей и настоящим края тех, кто там еще не бывал. На основании этого путешествия был снят документальный фильм, который будет показан осенью на Первом канале. Его показ состоялся 23 июля в присутствии самого Гарика Сукачева в мотоцентре «Harley-Davidson Новосибирск», который являлся соорганизатором проекта.

«В позапрошлом году к нам в салон заехал Гарик Сукачев, мы выпили кофе, и я сказал: Игорь Иванович, а давай прокатимся на мотоциклах, у нас в Сибири есть замечательный Чуйский тракт, Алтай. А он мне ответил, что как раз давно хотел это сделать», — рассказал о том, как возник замысел путешествия генеральный директор «Harley-Davidson Новосибирск» Роман Гречухин.

В свою очередь Гарик Сукачев отметил, что идея была относительно спонтанная. «Очень много лет назад мы с женой путешествовали по трассе 66 в США и мы были в таких местах, которые не видели даже американцы. Нам очень повезло с проводником, который по-настоящему ориентировался по звездам и ехал, куда глаза глядели. После окончания этого путешествия я понял, что хочу написать сценарий документального фильма, и мы сели работать. Потом прошли годы, и я охладел к этому делу. Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича, подумал я. Но в то же время я понял, что наша страна красивая и необъятная, и если буду снимать фильм, то сделаю это в России», — пояснил Гарик Сукачев.

Как ранее отмечал музыкант в интервью «КС», он хотел снять кино об Алтае, о людях, которые живут там, «чтобы это увидела огромная страна, и чтобы кому-нибудь также захотелось сесть на мотоцикл, машину, велосипед и проехать по Чуйскому тракту».

Само путешествие проходило на протяжении трех недель. Причем по словам Гарика Сукачева, в первый же день во время съемок на трассе он поскользнулся на мотоцикле и сломал три ребра. «Перед нами встал вопрос: останавливаться до следующего года или работать дальше. Выбрали второй вариант, и уже через 2 часа опять снимали. Однако я даже не мог выставить мотоцикл — так было больно. Поэтому в начале фильма моим дублером выступал Роман Гречухин (генеральный директор «Harley-Davidson Новосибирск» — «КС»)», — рассказал на пресс-брифинге Гарик Сукачев.

Сам Алтайский край и республика Алтай произвели впечатление на музыканта и съемочную группу. «В любой регион можно приехать в качестве туриста, а можно в качестве гостя, посмотрев, как и чем живут люди. Алтайский край и республика Алтай – два абсолютно разных мира, которые было сложно совместить в одном фильме. Алтайский край нам понятен, это близкие нам люди. Республика Алтай сложнее, и чтобы понять коренное население, нужно изучать много дополнительной информации – мифы, сказки, и.т.д.», — пояснила автор сценария фильма Александра Боровикова.

Получившийся фильм продолжительностью более полутора часов уже показали на Шукшинском фестивале в Алтайском крае, за несколько дней до Новосибирска. Как рассказал Гарик Сукачев, окончательный вариант был смонтирован за 5 дней до начала фестиваля. Осенью его покажут на Первом канале.

Как пояснил «КС» Гарик Сукачев, о продолжении проекта по другим регионам пока решения не принимались, однако соответствующие предложения ему поступали.

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