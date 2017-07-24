Из федерального бюджета в 2017 году авиакомпаниям уже выплачено 368,6 млн рублей субсидий на перевозку пассажиров по территории Сибири (38,5% от РФ). Всего на маршруты по регионам округа в текущем году запланировано 1,3 млрд рублей субсидий (44% от РФ), сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил экспертной группе по развитию авиации в регионах Сибири подготовить предложения для Министерства транспорта РФ о совершенствовании мер государственной поддержки региональных пассажирских авиаперевозок.

«Необходимо продолжать развивать региональную маршрутную сеть Сибирского федерального округа и повышать доступность для населения авиационных перевозок, в первую очередь, по социально значимым маршрутам», — отметил полпред.

Напомним, что согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242 с января по май 2017 года на территории страны действовало 112 региональных маршрутов при поддержке федерального бюджета в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров. В том числе, в регионы СФО в I полугодии 2017 года выполнялись 36 маршрутов (32% от РФ), из них 20 являются круглогодичными. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, когда действовало 28 маршрутов, количество субсидируемых маршрутов в регионы округа возросло.

В текущем году пассажирские перевозки по сибирским маршрутам реализуют 12 авиакомпаний. По данным перевозчиков, за истёкший период выполнено 974 рейса, перевезено 62,5 тысячи пассажиров (36,8% от РФ).

Из федерального бюджета авиакомпаниям выплачено 368,6 млн рублей субсидий (38,5% от РФ). Всего на маршруты по регионам Сибири в текущем году запланировано 1,3 млрд рублей субсидий (44% от РФ). Пассажирские авиационные перевозки из региональных бюджетов софинансируют в Республике Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Томской областях.

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