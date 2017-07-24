Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону завода имени Комитерна в споре за арендованное помещение. По решению суда, детский сад должен освободить арендованное у завода помещение в течение 10 дней.

Частный детский сад «Акварель» на ул. Соревнования, 22б в самом центре Новосибирска проиграл в суде спор по аренде помещения. Арбитражным судом были удовлетворены требования владельца имущества – Новосибирского завода имени Комитерна. В конце июня родители создавали петицию в защиту детского сада, но это осталось без внимания суда.

В петиции говорилось, что «Акварель» посещает около 100 детей. Также добавляется, что муниципалитет не раз предлагал заводу передать учреждение в собственность города, но завод отказывался от подобной сделки. Теперь в течение 10 дней детский сад должен освободить арендованное помещение. К слову, в качестве третьих лиц был привечен ИП Станислав Беляев. Из материалов дела следует, что ему было продано спорное здание в начале 2016 года.

«В 2016 году на земельном участке в самом центре Новосибирска частные лица-покупатели, предвкушая, как бульдозером убьют 1500 м2 здания садика, планировали возвести порожние и излишние для города торгово-офисные площади», — негодовали создатели петиции.

Тем не менее, как отмечал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире программы «Мэр отвечает», территория, где находится сейчас детский сад, защищена, так как здесь согласно зоне зонирования участка возможно размещать только образовательные учреждения.

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