По сравнению с первым полугодием 2016 года производство мяса птицы на территории Новосибирской области за шесть месяцев 2017 года уменьшилось на 17% и составило 17,8 тыс. тонн, сообщает консалтинговое агентство «R-Аналитика». Также в области сократилось производство изделий из мяса, питьевого молока, молочных продуктов и хлебобулочных изделий.

В первом полугодии 2017 года производство мяса убойных животных (скот и птица) в хозяйствах всех категорий составило 96,5 тыс. тонн, что составляет 98,2% к первому полугодию 2016 года. Производство мяса скота (парного, остывшего, охлажденного) составило 22 тыс. тонн — 91,9% к аналогичному периоду 2016 года. Производство мяса птицы при этом уменьшилось на 17% и составило 17,8 тыс. тонн.

Изделий из мяса — мясных полуфабрикатов, охлажденной и замороженной продукции, колбасных изделий за шесть месяцев 2017 года было произведено 68 тыс. тонн, это на 7% больше, чем в прошлом году. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий оставило 347,8 тыс. тонн, что соответствует объему аналогичного периода прошлого года.

Производство питьевого молока снизилось на 8% и составило 32,2 тыс. тонн, молочных продуктов — масло, сыры, кисломолочные продукты в среднем уменьшилось на 8,5% и составило 30,5 тыс. тонн.

Также в Новосибирской области сократилось производство хлебобулочных изделий: 56,5 тыс. тонн, что на 10% меньше прошлогодних показателей, в противовес им увеличилась на 2% выработка кондитерских изделий и составила по итогам первого полугодия 2017 года 21,5 тыс. тонн.

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