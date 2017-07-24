На сегодняшний день ООО «Сибирская Нива» получило 394 головы. О ввозе крупной партии племенных коров сообщило Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Крестьянско-фермерское хозяйство Маслянинского района Новосибирской области ООО «Сибирская Нива» получило разрешение на ввоз 2 тыс. племенных коров голштино-фризской породы из Германии. По сообщению областного Управления Россельхознадзора, первую партию хозяйство уже получило. Почти 400 голов были ввезены в регион автомобильным транспортом. Сейчас животные находятся на карантине, где специалисты сделают необходимые ветеринарные обработки.

Голштинская или голштино-фризская порода является самой распространённой породой молочного скота и характеризуется наибольшими надоями: в условиях климата Сибири в день от одной коровы получают порядка 30 литров молока.

В пресс-службе ведомства добавили, что на этой неделе предприятие должно получить еще несколько партий крупного рогатого скота.

Напомним, в мае «Сибирская Нива» представляла свой проект по строительству сырзавода в Маслянинском районе. Тогда говорилось, что в проект потребуется вложить порядка 6 млрд рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter