Мобильные мессенджеры сегодня не просто в тренде — объемы этого рынка продолжают стремительно увеличиваться, а в перспективности таких приложений не возникает сомнений у экспертов. Понимая это, компания «Вымпелком» решила на глобальном уровне создать собственное гибридное мобильное приложение с расширенным функционалом, которое призвано объединить сильные стороны уже существующих на рынке мессенджеров. Удалось ли это «Вымпелкому» — в материале корреспондента «КС», побывавшего на презентации продукта в Москве.

Реалии рынка

По данным аналитического агентства J`Son&Partners, в 2016 году международный голосовой OTT-трафик (трафик от предоставления видеоуслуг через Интернет — «КС») впервые превысил традиционный телефонный трафик — 552 млрд мин. против 546 млрд мин, соответственно. О чем это свидетельствует? Если этот процесс продолжится, — а оснований сомневаться в этом нет, — то такими темпами сотовые компании в случае своего бездействия могут в одночасье оказаться «операторами трубы». То есть просто провайдерами интернета и передаточным звеном между производителями контента и конечными пользователями. Уже сейчас у пользователей смартфонов есть тысячи альтернатив тому, чтобы совершить обычный телефонный звонок. Если раньше одной из главных угроз обычного голосового трафика можно было считать Skype, то теперь звонить можно и через Telegram, и через Whatsapp, и через Viber, и через Facebook, и через «ВКонтакте». Осталось лишь дождаться, пока эта функция появится разве что в Instagram. И это не говоря уже об обычном обмене сообщениями, которые из привычных SMS-ок плавно перетекли во все перечисленные выше сервисы. Кстати говоря, среди них в тройку наиболее популярных, по данным опроса J’son & Partners Consulting на конец 2016 года, вошли «ВКонтакте», WhatsApp и Viber.

Поскольку остановить все это уже не представляется возможным, жизнеспособной альтернативой для сотовых операторов может стать попытка возглавить этот процесс. Такие усилия в том или ином виде предпринимали в последние годы и МТС, и «Вымпелком», и Tele2, но их продукты пока по разным причинам не смогли стать по-настоящему массовыми с точки зрения рынка. «Вымпелком» это не смутило, — компания поставила для себя планку еще выше, решив разработать собственный мессенджер, причем на глобальном уровне.

Именно такой продукт, названный VEON, компания торжественно представила свои сотрудникам, партнерам и СМИ в своей российской штаб-квартире в Москве. Презентацию вел известный журналист и Youtube-блоггер Юрий Дудь, который в привычной манере задавал топ-менеджерам компании достаточно меткие вопросы, но, забегая вперед, так и не получил от них информацию о том, сколько «Вымпелком» зарабатывает на новом продукте, и сколько на него было потрачено денег.

«В одном флаконе»

Если разобрать функционал VEON, то по сути его можно считать гибридом обычного мессенджера (по типу Telegram), социальной сети (по типу «ВКонтакте»), «личного кабинета» с возможностью зачисления денег на счет, а также приложений, дающих скидки (так называемых «группонаторов»). Все это красиво запаковано в один брендированный продукт, который появился для скачивания в Google Play, а также в Apple Store. В скором времени будет запущена и desktop-версия приложения.

В «Вымпелкоме» подчеркивают, что VEON — больше, чем мессенджер, и причисление его к такой категории приложений все равно, что «сравнивать грузовую машину и маленький кабриолет». «Мы хотели взять лучшее, что есть на рынке, соединить воедино, правильно таргетировать и сделать «вишенку на торте»», — объясняет вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома» Джордж Хелд.

Нужен ли еще один мессенджер?

Несмотря на то, что в перспективности мессенджеров никто не сомневается, возникает вопрос, готовы ли будут пользователи установить на свои смартфоны еще один продукт, учитывая, что у многих из них он может стать пятым или шестым по счету мессенджером. В самом «Вымпелкоме» считают, что будут, и в качестве одного из аргументов приводят контентные возможности приложения.

Во-первых, что немаловажно для молодой аудитории, через VEON можно будет смотреть фильмы. В компании утверждают, что соответствующие права у них есть, и речь о лицензионном показе, а не о фильмах, найденных на просторах торрентов. Не забыли в «Вымпелкоме» и про музыку. Однако о ней на презентации было сказано мало. Говоря о представленности композиций тех или иных исполнителей, Джордж Хелд лишь намекнул, что речь, скорее «не о Майкле Джексоне, а о «Ленинграде»».

Во-вторых, предполагается, что приложение будет полезно абонентам за счет информирования о скидках и спецпредложениях на различные товары и услуги, но лишь о тех, которые им релевантны. «Если я недавно покупал подарки для жены, то мне, к примеру, предложат скидки на товары в Yves Rocher, а если был в кофейне, то увижу специальные акции от «Шоколадницы», — приводит примеры Джордж Хелд. — Интересующее предложение можно сохранить, показать в заведении соответствующий QR-код и получить скидку». Однако по мнению экспертов, с такими предложениями стоит действовать аккуратно, иначе такая дорожка может быть достаточно скользкой, памятуя о том, как многие пользователи недовольны рекламой в Viber.

В-третьих, приложения позволяет информировать абонентов о событиях, происходящих в мире. В дальнейшем у пользователей появится возможность подписываться на актуальные для них события, информационные каналы селебрити и брендов. Подобно «Яндекс.Дзену» контент внутри приложения может по желанию пользователя более точно подстраиваться под его ожидания и предпочтения. В «Вымпелкоме» не исключают, что в какой-то момент могут начать создавать и собственный контент, но на первом этапе все же смотрят на партнерство с теми, кто уже обладает своей аудиторией.

Весь контент, который находится внутри приложения, для его пользователей будет бесплатным. В будущем в компании планируют увеличивать количество контент-партнеров, и условия по их предоставлению могут различаться. «Для партнеров VEON призван стать платформой, через которую они должны получать возможность расширить свой бизнес и получить доступ к еще более широкой базе потенциальных клиентов. Помимо глобальных партнеров VEON мы находимся в постоянном контакте и с российскими компаниями, в том числе региональными», — поясняют в «Вымпелкоме».

Таким образом, VEON позволяет писать, звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видео материалы, создавать групповые чаты и т.д. Кроме того, в будущем в VEON также будет интегрирован онлайн-сервис от Mastercard, который позволит привязать к приложению банковскую карту любого банка и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав соответствующую кнопку.

Впрочем, если даже контентные возможности не убедят пользователя поставить на свой смартфон еще одно приложение, то у «Вымпелкома» остался в рукаве достаточно весомый материальный аргумент. Для своих абонентов компания решила сделать использование приложения бесплатным. То есть бесплатным будет не только общение в мессенджере, но и звонки, а также просмотр фильмов и прослушивание музыки. Таким образом, действующим абонентам оператора не пользоваться приложением будет просто расточительным. Тем более, что использовать его можно будет и при отрицательном балансе счета. В свою очередь стоимость интернет-трафика приложения для абонентов других операторов будет зависеть от условий их действующего тарифа.

Новосибирский след По словам генерального директора ПАО «Вымпелком» Шелля Мортена Йонсена, в настоящее время приложение уже запущено в пяти странах мира. Это обусловлено в том числе и тем, что у «Вымпелкома» есть сотовые активы в других странах, например в Италии. Над самим приложением тоже работала международная команда — из Москвы, Амстердама (где расположена штаб-квартира компании), Лондона, Новосибирска, который был назван «ИТ-столицей России», а также других городов мира. И хотя вся работа была проделана на глобальном уровне, вся адаптация приложения, его контент были созданы в России. В компании отмечают, что одним из самых важных компонентов приложения является его интерфейс. Именно поэтому в «Вымпелкоме» потратили больше денег на исследование интерфейса, чем платформы. Два месяца в тестовом режиме приложение работало в пилотном регионе — на Дальнем Востоке, а в компании тем временем получали «фидбэк» от пользователей. «Мы решили не ориентироваться на то, что нам могли бы сказать представители консалтинговых агентств, а сами провели исследование и изучили, что нужно людям. Именно это привело нас к формированию такой комбинации услуг, с которой мы вышли», — пояснил Джордж Хелд. Работа с жителями Дальнего Востока позволила попутно найти новые возможности использования продукта. Так, во Владивостоке, по словам Джорджа Хелда, мобильное приложение почти сразу стали использовать представители разных компаний для общения со своими корпоративными клиентами. «В России бизнесы очень креативные: они берут даже то, что первоначально не приспособлено для них и используют в своих целях», — в шутку отметил Джордж Хелд.

Будущее приложения

Впрочем, в скором времени «Вымпелком» актуализирует VEON и для корпоративного рынка. По словам Джорджа Хелда, команда оператора стремилась, чтобы разработчики не забывали про этот сегмент. Поэтому версия для B2B-клиентов будет доступна в течение ближайших месяцев.

Резюмируя, в «Вымпелкоме» отмечают, что VEON в его нынешнем виде – это не конечный продукт, а скорее, так называемое Journey (путешествие). «Мы будем представлять новый контент, новые услуги, будем развиваться с требованиями рынка. Это лишь начало пути для нас», — отметил генеральный директор ПАО «Вымпелком» Шелль Мортен Йонсен.

Получится ли у «Вымпелкома» то, что не сделал пока ни один другой российский оператор? Пока этот вопрос открыт и для экспертов, и для участников рынка. В самой компании отмечают, что не сравнивают свой продукт с продуктами других российских сотовых операторов. «Я не хочу оценивать то, чтобы было раньше», — кратко выразил свою позицию Шелль Мортен Йонсен.

«Попытки создавать мессенджеры применялись до «Вымпелкома» и будут применяться дальше. И чем дальше, тем более проработанными становятся продукты, поскольку при их создании в том числе учитывается опыт предшественников. У «Вымпелкома» получилась достаточно качественная заявка в этом сегменте. Но в любом случае компании будет очень сложно», — считает управляющий партнер аналитического агентства TMT-Consulting Константин Анкилов. По его словам, один из главных вопросов будет касаться того, как популяризировать VEON среди потенциальных пользователей, учитывая уже сейчас на рынке есть много других, пусть и более простых по функционалу мессенджеров, которыми пользуются десятки миллионов людей. «Было бы логичным, если бы «Вымпелком», к примеру, договорился о показе через приложение какого-нибудь хитового фильма и запустил бы под это рекламу продукта. Новые пользователи устанавливали бы VEON ради этого, что позволило бы привлечь в приложение новых пользователей, которые ради таких акций вы нем остались», — приводит один из потенциальных вариантов продвижения Константин Анкилов. Удастся ли «Вымпелкому» сделать по-настоящему массовый продукт, покажет время.

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