Облизбирком подтвердил решение о запрете на баннеры Сергея Бойко с карикатурой

На заседании Избирательной комиссии Новосибирской области было решено оставить в силе решение окружной комиссии, которая потребовала снять агитационные баннеры Сергея Бойко. По мнению избиркома, на них была изображена карикатура на губернатора Владимира Городецкого.



Как рассказал «КС» руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, облизбирком оставил в силе решение окружной комиссии. То есть признал, что на карикатуре действительно изображен губернатор НСО Владимир Городецкий. Ранее Сергей Бойко писал на своей странице в facebook.com, что считает такое решение оскорбительным для главы региона. «Мы конечно считаем такое решение оскорбительным для нашего губернатора, который в жизни и на многочисленных фото и статнее и симпатичнее», — заявил он.

Также Сергей Бойко сообщил, что планирует обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. «Сейчас просто больше заняты сбором подписей и регистрацией. Если зарегистрируемся, то это решение обжалуем либо в ЦИК, либо в суд», — сказал он в разговоре с корреспондентом «КС».

Напомним, руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко в качестве самовыдвиженца планирует участвовать в довыборах в законодательное собрание Новосибирской области по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). В этой кампании его поддерживает «Яблоко».

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