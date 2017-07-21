Памятник Николаю II в Новосибирске установлен незаконно?

Инициаторы установки бюста Иосифу Сталину выяснили, что недавно появившийся в Новосибирске памятник Николаю II был установлен с нарушением требований законодательства.

Установку памятника Николаю II в Новосибирске никто не согласовывал с управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона, рассказали в пресс-службе областного правительства, в то время как скульптура располагается на территории объекта культурного наследия — собора во имя Александра Невского. Тем не менее инициаторы установки монумента говорят о законности расположения памятника, ссылаясь на то, что участок принадлежит Русской православной церкви, и по закону собственник может устанавливать там все, не получая разрешение. Это же вчера на встрече с представителями СМИ повторял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Инициаторы установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске уверены, что монумент, посвященный Николаю II должен был пройти согласование так, как это требовал закон. В редакцию «КС» обратился один из инициаторов установки памятника Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк, который уверен, что территория под скульптурную группу не принадлежит религиозной организации. Утверждая это, он ссылается на информацию, полученную из электронной справочной Росреестра. Так, согласно информации об участке по его кадастровому номеру, собственником данной территории является субъект РФ, то есть правительство Новосибирской области.

«Неужели установка памятника на территории объекта культурного наследия и в границах государственной земли (областной) на территории города Новосибирска не требует прохождения предусмотренных местным законодательством процедур согласования в худсовете и мэрии города Новосибирска? Ведь именно этого всё время требует от нас мэрия – но при установке памятника И.В. Сталину. Или что, если мы теперь решим поставить памятник на «земле областной» (но на территории города) согласовывать с худсоветом и мэрией не надо?» — задается вопросом Алексей Денисюк.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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