Закончилась регистрация кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Теперь избирком будет проверять качество подписей, тех, кому они нужны для того, чтобы дойти до выборов.

Период выдвижения и представления документов на регистрацию кандидатов закончился вечером 19 июля.

Напомним, что 10 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Они проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры. В совет депутатов Новосибирска (округ № 14 в Калининском районе) пройдут довыборы, так как единоросс Андрей Каличенко ушел в Госдуму.

На довыборы в заксобрание собирались 8 кандидатов. Один из них — 31-летний заместитель директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников от партии «Ветеранов России» — не представил документы для регистрации. Таким образом, на участие в кампании в ЗС на данный претендуют 7 человек. Среди них один самовыдвиженец, руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. От «Единой России» выдвинутся президент АО «Трансервис» Александр Бойко. От КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов. От ЛДПР идет на выборы один из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин. От «Справедливой России» — член «ЖКХ-контроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председатель товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежда Ланцова. От «Родины» журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин — от «Коммунистов России«.

О выдвижении в совет депутатов Новосибирска окружную избирательную комиссию уведомили 8 кандидатов, но все документы для регистрации подали 7. Это самовыдвиженцы 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (в прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова. От ЕР на округе на довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев. От КПРФ — заместитель директора ООО «Сибирь-Монтаж Автоматика» Дмитрий Коликин. ЛДПР ведет главного инженера ЗАО «Перспектива» Дмитрия Голованева. От «Справедливой России» выдвигается председатель контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР Александр Вандакуров. Баллотируется также директор ООО «Технологии», председатель новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексей Кабанов.

Кандидат от «Ветеранов России», директор ООО «Велис» Анатолий Плотников не представил подписи избирателей.

Теперь начинается проверка подлинности, оформления, соблюдения порядка сбора подписей представленных кандидатами. Собирать их нужно всем, кроме представителей «Родины», «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

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