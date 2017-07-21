В Горном Алтае закроют для посещения популярное у туристов озеро

Закрытие для посещений озера Манжерок связано с началом работ по экологической реабилитации водоема. Накануне прошли общественные слушания по реализации проекта.

В республике Алтай подрядчик приступил к очистке озера Манжерок. Пока проводятся эти работы, популярный туристический объект будет закрыт для посещения. Об этом стало известно в ходе проведения общественных слушаний.

По информации пресс-службы правительства республики Алтай, сейчас подрядчик перевозит необходимое оборудование на место. Затем будет проведена основная работа по очистке озера от иловых отложений, а уже после подрядчик займется благоустройством пляжа.

На беспокойство местных жителей о том, что после приведения озера в порядок его посещение станет платным, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Алтай Александр Алисов заверил их, что не планируется взимать плату за посещение.

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