О необходимости появления в графике маршрутов, связывающих аэропорт Толмачево с центром Новосибирска, круглосуточного трансфера заявило руководство новосибирского авиаузла.

Руководство международного аэропорта Толмачево обратилось к властям с просьбой создания круглосуточного графика автобусного движения между аэропортом и центром Новосибирска, речным вокзалом и вокзалом «Новосибирск-Главный». Такая необходимость назрела с увеличением пассажиропотока, объяснили в пресс-службе авиагавани. Там уточнили, что подобное обращение уже было направлено к действующему перевозчику ООО «Обская Транспортная Компания», но ответа аэропорт так и не получил.

«Мы считаем, что открытие на этих направлениях новых рейсовых маршрутов, как с остановками по пути следования, так и экспресс-сообщения, поможет решить проблему доступности аэропорта Толмачёво для жителей Новосибирска и соседних городов Сибири, которая в настоящий момент сильно затруднена», — осветил проблему генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

После того, как администрация аэропорта не добилась ответа от перевозчика, обращения были направлены в областной минтранс. В своем письме Толмачево приводит доводы в пользу круглосуточного движения общественного транспорта, обращаясь к поступившим от гостей и жителей города соответствующим просьбам.

«Минимизация пробок и интенсивный график движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеют большое значение для авиапассажиров. Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области», — подчеркнул необходимость выполнения просьбы аэропорта Евгений Янкилевич.

Кстати, недавно власти региона получили от международного аэропорта обращение, в котором содержалась жалоба на неприятный запах, исходящий, скорее всего, с территории Кудряшовского мясокомбината. Весной же генеральный директор Толмачево просил региональное управление ГИБДД освободить от парковок улицу Станционную, чтобы ускорить трафик.

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