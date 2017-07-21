Руководитель «Родины» в Новосибирске Вячеслав Илюхин обвинил местное отделение «Единой России» в том, что оно записывает акцию областной Федерации бокса в число своих партийных проектов. В ЕР предпочитают это отрицать.

20 июля председатель новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин в соцсети выразил возмущение присвоением ЕР «чужих заслуг». Речь идет о сегодняшней акции, посвященной Дню Бокса. В рамках мероприятия пройдет массовая тренировка по боксу, которая претендует на вхождение в Книгу рекордов Гинесса.

Накануне Вячеслав Илюхин написал в соцсетях о том, что является одним из участников акции. «… а тут оказывается, что это проект Единой России! …. Я перезвонил в федерацию, для надёжности, они и вспомнить не могут, чем же вы им помогли. Удивляются. Вы их даже не предупредили, что участвуете! Или вы считаете, что как партия власти, если надо, позвоните им и обяжете подтвердить, что вы при делах? То что у вас совести нет, это понятно. У вас уже и реальных дел нет? Вам вообще, видимо показать нечего, раз вы чужие заслуги начали присваивать? Займитесь делом! Подсказать каким? — У вас здравоохранение в области загибается, например. Люди умирают, благодаря бездарному руководству!», говорится посте Вячеслава Илюхина. Сам он сейчас не доступен, что вероятно связано с участием в споривной акции.

Как пояснили корреспонденту «КС» в пресс-службе новосибирского отделения ЕР, в акции действительно примут участие активисты партийного проекта «Детский спорт — детям». В частности, координатор партпроекта Александр Борматов и олимпийский чемпион, депутат заксобрания Евгений Подгорный. Но, как уверяют в ЕР, это не часть партийного проекта.

Судя по одному из релизов, так и есть. На баннере-анонсе символики ЕР нет. В самом сообщении указывается лишь на участие активистов партийного проекта «Детский спорт». Пресс-служба уверяет, что релиз не корректировался.

Но есть еще один сайт ЕР. И в информации, размещенной на нем, все же есть указание на то, что мероприятие пройдет в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Организаторами Дня бокса в Новосибирске являются департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области», «Новосибирская областная Федерация Бокса» при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Напомним, что ЕР не впервые сталкивается с подобными обвинениями. В приписывании себе заслуг по реализации программ, финансируемых из бюджета, ее обвинял местный обком КПРФ.

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