В Новосибирске обновят автобусные остановки за 6 млн рублей

Из городского бюджета власти намерены потратить 6 млн рублей на обновление автобусных остановок на нескольких улицах. Конкурс на выбор подрядчика появился в середине недели на сайте госзакупок.

До конца сентября этого года в Новосибирске обновится 22 остановочных павильона. На это из городского бюджета выделено 6 млн рублей. Подрядчика будут выбирать до 11 августа. Кроме установки новых павильонов, власти заказали создание заездных карманов и замену табличек и дорожных знаков.

«Остановочный павильон общественного транспорта должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения, изготовленной в едином стиле с павильоном», — говорится в техническом задании к конкурсу.

Тем не менее, согласно эскизам, внешний вид павильонов будет отличаться. Синих, традиционных для Новосибирска, павильонов будет установлено 20, а серых – 2. Последние планируют установить на остановке «Маршала Покрышкина» по ул. Гоголя, 38 и «Стадион Спартак» по ул. Фрунзе со стороны сквера.

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