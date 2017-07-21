Муниципалитет доплатит ученым и разработчикам за инновации для городского хозяйства. Соответствующее распоряжение было подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем и опубликовано сегодня.

Те предприятия Новосибирска, которые занимаются разработками в области городского хозяйства и социальной сферы, смогут получить поддержку мэрии своей деятельности. Конкурс на предоставление субсидий проводится департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в целях стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий и инновационных компаний города. В пресс-центре мэрии уточнили, что жюри в особенности интересуют решения в области безопасности на дорогах, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, предупреждения ЧС, благоустройства города, создания доступной среды для инвалидов.

«Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение инновационных технологий в производство, получение на них разрешительных документов, сертификатов, патентов», — пояснили в мэрии.

Из опубликованного документа постановления следует, субсидия в размере 70% затрат будет предоставлена на приобретение либо изготовление оборудования по номинации «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска». В номинациях «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» и «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» будет возмещена половина затрат.

Добавим, что в первой номинации предоставленная субсидия не может превышать 5 млн рублей, во второй – 2 млн рублей, а в третьей – 1 млн рублей.

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