Компания «Транстелеком» (ТТК) в конце осени 2017 года запустит в Новосибирской области и Алтайском крае услуги сотовой связи. Информацию об этом «КС» подтвердили в самой компании. Услуги сотовой связи ТТК будет представлять по схеме виртуального оператора (MVNO) на инфраструктуре Tele2.

Компания ТТК входит в пятерку крупнейших российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД» (99,99% акций). Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи, а также одним из наиболее крупных игроков среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК-Западная Сибирь) – региональное предприятие компании ТТК. ТТК-Западная Сибирь предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным и частным клиентам на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8211 км. Акционерами ЗАО «Зап-СибТранстелеком», по данным ЕГРЮЛ, является АО «Компания ТрансТелеКом», ЗСЖД и ЗАО «Сибирские звезды».

Первым регионом России, где уже запущен ТТК Mobile, стала Ростовская область. К следующему году ТТК будет предлагать услуги сотовой связи на всей территории своего покрытия.Предполагается, что абоненты оператора смогут пользоваться мобильной связью на территории страны без роуминга.

Партнером ТТК в этом проекте стала компания Tele2, на инфраструктуре которой и будут предоставляться услуги сотовой связи.

Напомним, что в настоящее время генеральным директором компаний ТТК Сибирь и ТТК Западная Сибирь является Алексей Ноздрин, ранее возглавлявший сибирский макрорегиональный филиал Tele2.

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