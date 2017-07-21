Призер Каннского фестиваля Кантемир Балагов представит «Тесноту» в Новосибирске

Совсем скоро, 27 июля, за неделю до старта широкого проката, один из самых талантливых режиссеров нового поколения Кантемир Балагов представит в новосибирском кинотеатре «Победа» свой полнометражный дебют «Теснота».

Итак, 1998 год, Нальчик. Илана – девочка-подросток из хорошей семьи, которая все делает наоборот: перечит матери, спорит с отцом, чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Пацанка и красавица, она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью. Однако какой ценой?

Яркий, искренний и динамичный дебют Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова, был отмечен фестивальными призами и по праву признан самым впечатляющим российским дебютом последних лет. «Теснота» погружает зрителя в наэлектризованный мир девяностых, откуда родом мы все. В мир, где эйфория соседствует с отчаянием, а сникерсы из палаток, постеры «Титаника», первые ночные клубы и пробивающие слезу хиты Тани Булановой – с войной, которая всегда рядом. История о молодости, первой любви и первом бунте, рассказанная молодыми. Здесь каждый за себя, здесь бушует и сбивает с ног ветер перемен, а любовь находится вне закона.

«История похищения, вокруг которой построен сюжет фильма, основана на реальных событиях. Но главной моей задачей было показать человеческие отношения – внутрисемейные, межнациональные. Я был очень рад, когда узнал, что мой дебют включен в программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Для любого режиссера, тем более начинающего, участие в таком престижном киносмотре – важное событие в жизни. У меня ничего бы не вышло без помощи моего мастера Александра Николаевича», –уверен 25-летний режиссер Кантемир Балагов.

Фильм интересен и сам по себе, и как весомый результат просветительской деятельности российского режиссера с мировым именем Александра Сокурова, который уже несколько лет учит мастерству режиссуры в Нальчике. «Кантемир Балагов – выпускник нашей режиссерской мастерской в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова в Нальчике. Во время обучения он сделал несколько игровых и документальных фильмов, отличавшихся безусловным своеобразием и свободным владением профессиональным инструментарием», – рассказал Александр Сокуров, который в по праву числится художественнымруководителями фильма «Теснота».

В центре фильма история еврейской общины в одном из северо-кавказских городов. Сюжет держится на взаимоотношениях еврейской девушки и ее ровесника кабардинца. Тема межкультурных и межэтнических различий, актуальная для любой многонациональной страны, раскрыта красиво и вдумчиво, без лишней экзальтации. По мнению Сокурова, Кантемиру Балагову удалось прожить на экране жизнь своих героев и органично передать удивительные достоинства национальных характеров. Молодой режиссер приедет в Новосибирск 27 июля, накануне своего дня рождения, чтобы лично представить публике картину, отмеченную мировой и отечественной кинематографической общественностью как главное российское открытие года. «Теснота» удостоена приза ФИПРЕССИ Каннского фестиваля, награды за лучший дебют на «Кинотавре» и Гран-при фестиваля «Зеркало» им. Тарковского. Надеемся, прокатная судьба фильма будет столь же успешной, как и его фестивальный старт.

Новосибирская публика имеет отличную возможность пообщаться с восходящей звездой и задать Кантемиру Балагову вопросы после предпремьерного показа. Билеты на сеанс с творческой встречей доступны на сайте кинотеатра «Победа», в широкий прокат фильм выйдет 3 августа. Стоит отметить, что встречи с ведущими и начинающими российскими кинематографистами можно считать одной из традиций новосибирского кинотеатра «Победа». Здесь неоднократно бывал со своими премьерами наш титулованный земляк Андрей Звягинцев – его «Нелюбовь» в «Победе» посмотрели болеетрех тысяч человек. Последний фильм Алексей Германа-старшего представляла его супруга и соавтор Светлана Кармалита (недавно, к сожалению, ушедшая из жизни). Свои новые работы презентовали Владимир Мирзоев, Алексей Федорченко, Борис Хлебников, Василий Сигарев, Роман Каримов (как раз сейчас в прокате его триллер «Черная вода»), Авдотья Смирнова, Николай Хомерики и многие другие.

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