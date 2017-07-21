На выходных дожди в Новосибирской области не прекратятся

В наступающие выходные, согласно прогнозу синоптиков, дождливая и пасмурная погода задержится в Новосибирске и районах Новосибирской области. К слову, подобная погода сохраняется в регионе уже не первую неделю.

Сегодня, в пятницу, как и в предыдущие будни, ожидаются небольшие дожди, но к вечеру, обещают синоптики, будет ясно и без осадков. Однако на выходных такая погода не ожидает новосибирцев.

Днем в субботу, 22 июля прогнозируется облачность, а дождь может растянуться на весь день. Дневная температура не превысит +22 °С. В воскресенье, согласно прогнозу сервиса Gismeteo, пройдут ливневые дожди с грозами. За этот день синоптики предсказывают выпадение почти 7 мм осадков.

На следующей неделе дожди не прекратятся, поделились предварительным долгосрочным прогнозом синоптики.

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