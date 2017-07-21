В рамках дней Российско-Китайского делового сотрудничества, вчера, 20 июля, в Новосибирске состоялась презентация китайского концерна Tianan Zhongcheng Automation Co. На данный момент компания ищет бизнес-партнера для развития совместного производства на территории Новосибирской области.

Китайская делегация концерна Tianan Zhongcheng Automation Co посетила Новосибирск на текущей неделе. Компания занимается производством шахтного взрывозащищенного оборудования.

«Цель нашего визита в Новосибирск — поиск делового партнера для реализации на территории Новосибирской области продукции компании, а также возможного создания совместного производства», — рассказал председатель правления Tianan Zhongcheng Automation Co Цзи Чжэнь. Инвестировать в развитие производства концерн готов порядка 1,75 млрд рублей (200 млн китайских июаней).

В целом емкость рынка шахтного оборудования в Сибири г-н Цзи-Чжэнь оценивает в 10-20 млн долларов. Сейчас на территории России, по наблюдениям Цзи Чжэнь, более распространено шахтное оборудование немецкого производства, цена на которое примерно на 40% выше стоимости продукции китайского концерна.

Компания Tianan Zhongcheng Automation Co основана в 2002 году в провинции Шаньдун, Китай. На данный момент занимает более 40% рынка шахтного оборудования в Китае, а также экспортирует собственную продукцию во Вьетнам, Мьянму, Сингапур, Узбекистан и Казахстан.

В мероприятии также приняли участие порядка 20 новосибирских предприятий, в числе которых — АО «РиМ ТД», ОАО «Бердский Электромеханический Завод», ООО «НЗЭМИ», ООО «ОП «ТЕКО», ОАО «Сибэлектротерм», ООО НЭМЗ «ТАЙРА» и другие. По оценкам представителей компаний, подобная продукция действительно востребована на текущий момент на сибирском рынке и перспективы развития у китайского концерна на территории региона, безусловно, есть.

Напомним, что на текущей неделе Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН также заключил соглашение с Китаем о реализации проекта в области картофелеводства на сумму 2 млрд рублей.

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