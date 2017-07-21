Центральный рынок в Новосибирске планируют благоустроить

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на Центральном рынке, посвященное обустройству бесплатных торговых мест по инициативе муниципалитета для садоводов и огородников. Такие меры помогают борьбе с несанкционированной торговлей.

Сегодня на Центральном рынке в Новосибирске выделено 200 бесплатных и льготных мест для торговли излишками сельхозпродукции с приусадебных и дачных участков. Такие меры муниципалитет принимает для борьбы с несанкционированной торговлей, которая, как подчеркнул мэр города Анатолий Локоть, является «бичом города».

«Она ведётся в обход налогов, без соблюдения санитарных условий торговли. Это наносит ущерб экономике Новосибирска, законопослушным торговцам и здоровью горожан», – сказал Анатолий Локоть.

Всего же, по данным мэрии, в этом году организовано 500 бесплатных мест. Льготных мест насчитывается 365. Стоимость одного такого места в день — от 20 до 120 рублей.

Побывав на рынке и пообщавшись с людьми, мэр отметил, что бесплатные места на территории рынка устроены не особо удобно, и подчеркнул необходимость благоустройства Центрального рынка.

«Места не особо приглядные и удобные, треть из них не имеют навесов. Это не только проблема Центрального рынка. Что же касается главного городского рынка, то он заслуживает другого внешнего вида. Нужно что-то менять: есть требования – на государственном, законодательном уровне. Мы собираемся провести переговоры с собственником, чтобы наметить планы по улучшению внешнего вида, санитарного состояния, условий торговли. Особенно это важно для тех новосибирцев, которые выращивают продукцию на своих участках, дачах, придомовых территориях, а это в том числе и ветераны. Для них неподъёмны цены на аренду в центральной части рынка, в крытых павильонах, их отодвигают на окраину», — отметил глава города, уточнив, что уже намечена встреча с собственником рынка.

По словам мэра, обустройство главного городского рынка – обоюдное желание и городской администрации, и руководства рынка.

«Договоримся и будем приводить в порядок, во-первых, внешнюю сторону рынка – со стороны ул. Гоголя, где разместилась неприглядная парковка. Во-вторых, внутри рынка также надо наводить порядок. Я соответствующие поручения дал. Надеюсь, мы найдём общий язык в решении этих вопросов», — пояснил в ходе выездного совещания Анатолий Локоть.

Что касается обустройства мест для торговли горожан излишками с дач и приусадебных участков, к следующей весне мэрия планирует обеспечить город торговыми конструкциями в едином стиле. Об этом доложил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

«Не создавая новых структур, мы прописываем в устав одного из муниципальных унитарных предприятий обязанности по обеспечению города однотипными торговыми конструкциями. Сейчас мы заканчиваем проработку удобных, единообразных конструкций. В планах – к следующей весне все места для торговли горожан обустроить в едином стиле», — поделился подробностями работы Витухин.

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