Мэр Новосибирска прокомментировал установку памятника Николаю II

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался против памятника Николаю II, хотя и не мог повлиять на его установку. Свое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов в рамках традиционной встречи со СМИ.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках еженедельной встречи с журналистами прокомментировал прошедшую на предыдущей неделе установку памятника Николаю II, вызвавшую неоднозначную реакцию горожан.

В первую очередь мэр объяснил, что воспрепятствовать этому муниципалитет никак не мог, поскольку федеральное законодательство предусматривает право установки памятников на территории собственника без каких-то согласований. Территория, на которой была установлена скульптурная группа, принадлежит религиозной организации.

«Не являюсь сторонником монархического строя и Николая II. С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имён руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — ответил на вопрос журналистов мэр.

Напомнил мэр и об установке памятника Сталину. Он признался, что Иосиф Сталин, «как руководитель ближе и в историческом плане, и в идеологическом», но тут же подчеркнул, что принимать решения, которые могут внести раскол в обществе – опасная затея.

«Я отдаю себе отчёт, что в городе есть как его сторонники, так и противники. Пока художественный совет и общественность города не обсудят эту тему, никаких решений принято не будет, в том числе на федеральном уровне», — подытожил мэр.

К слову, пока проходила встреча мэра с журналистами, стало известно и о размещении на оживленной новосибирской улице баннера, посвященного царской семье.

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