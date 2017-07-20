В Новосибирске выбрали лучшие предприятия в торговле, общепите и бытовом обслуживании

В мэрии Новосибирска подвели итоги ежегодного конкурса на лучшие предприятия в сфере потребительского рынка. Итогами поделился пресс-центр мэрии.

Накануне Дня работника торговли, который отмечается в России 22 июля, в Новосибирске назвали лидеров в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Победителей выбирали из 89 заявок, поданных на конкурс.

«Они оценивались по таким критериям как развитие услуг, техническая оснащенность, соблюдение правил торговли, закона РФ «О защите прав потребителей», оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания, профессиональная подготовка кадров, предоставление льгот для социально незащищенных слоев населения, в том числе студентов и школьников», — перечислили критерии в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Лучшим торговым центром, по мнению жюри, стал ТРК «Голден Парк», а победителем среди гипермаркетов – «Лента» в Ленинском районе. Лучшим новосибирским супермаркетом жюри признало «Горожанку» в Октябрьском районе. Коллектив магазина «Камшат» в Калининском районе стал лидером в группе «Продовольственные магазины», а среди магазинов непродовольственных товаров отличился салон ГК «Автолига», расположенный там же. Первым среди новосибирских рынков назвали «Октябрьский». Магазин цветов «FLOraОПТ» выиграл в подноминации «Организации (предприятия) мелкой розницы», а магазин «Сибириада», находящийся в Дзержинском районе, победил в подноминации конкурса «Магазины, осуществляющие торговое обслуживание в рамках социальных проектов, реализуемых мэрией города Новосибирска».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, среди организаций общественного питания первые места достались ресторану «Людовик», гриль-бару «Кельн», кофейне «Чашка кофе» и столовой «Месье Оливье». Здесь жюри также оценивали предприятия быстрого обслуживания и мелкорозничной сети. «Горячие беляшики» стали победителем в первой категории, а «Русские блины» — во второй.

Из парикмахерских и салонов красоты, подавших заявку на конкурс, жюри выбрали победителем салон красоты «Клевер», а из бань и саун – банный комплекс «Кедровъ». В номинации «Организации по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов (ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых машин и корпусных часов)» лучшим в обслуживании клиентов признан сервисный центр «Плазма-Сервис». Первой городской химчисткой жюри назвало сеть экспресс-химчисток «Le Lus de la France». «Фирма «РЭН» победила в группе «Организации по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования». Наконец, среди гостиниц первое место ушло отелю «Ривер Парк».

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