18 июля в новосибирском кафе «Бродячая собака» прошло заседание дискуссионного клуба с участием Александра Морозова, известного блогера, колумниста, политического аналитика. Речь шла о вызовах и трендах, которые влияют на подготовку к президентским выборам 2018 года, о факторах устойчивости и изменчивости режима в последующую шестилетку.

Главным гостем очередного заседания дискуссионного клуба, организованного новосибирским политиком, экс-депутатом Госдумы Аркадием Янковским, стал Александр Морозов, политолог, аналитик, журналист, постоянный автор Colta.ru, Slon.ru, Forbes, «Ведомостей», РБК. Тема обсуждения заявлялась так: «Кого будет жрать система на следующем президентском сроке?» В качестве экспертов со стороны Новосибирска разговор поддержали социолог Александр Баянов и руководитель Новосибирского отделения Партии прогресса Андрей Гладченко.

Первые ассоциации при прочтении обозначенной в анонсе темы рождают в памяти образ всепожирающей государственной машины из трактата Томаса Гоббса «Левиафан». Там речь шла о тиранической мощи государства, планомерно наступающей на свободы создавших его граждан. Однако на фоне современной российской ситуации в воображении выстраивается несколько другая картина. Скорее это не монолитное государственное «тело» на вершине пищевой цепи, а неоднородный, разрываемый внутренними конфликтами организм со множеством конкурирующих друг с другом «пищеводов». В таком же пестром разнообразии предстают нижестоящие звенья пищевой цепочки в виде различных групп российского населения. Можно сказать, что прошедшая в «Бродячей собаке» дискуссия, с одной стороны, подтвердила этот предварительный образ, с другой – изменила и в каком-то смысле перевернула с ног на голову.

Картография политического перехода

Александр Морозов в своем выступлении представил своеобразную карту социально-политического пространства перед президентскими выборами. На этой карте он выделил три «силовых поля».

Во-первых, речь идет не о выборах в собственном смысле слова, скорее это переход из третьего срока в четвертый. Все отлично знают и не сомневаются в том, кто будет следующим президентом, а на высших этажах власти (в так называемом «политбюро») вопрос об альтернативах не ставится вообще. Неопределенность и парадокс заключаются в том, как осуществить транзит власти, как ей трансформироваться, чтобы остаться властью в последующие шесть лет.

Во-вторых, на этот транзит оказывают влияние несколько игроков. Это большие социальные группы, на чьи ожидания будущий президент должен ответить, поскольку от них зависит его легитимность. По мнению политолога, их пять:

— сословие силовиков, стремящееся сохранить свои разросшиеся полномочия;

— гражданское управление, заинтересованное в том, чтобы перераспределить полномочия и ограничить власть силовиков;

— городской креативный класс, в борьбе за свое положение поддерживающий системных и внесистемных либералов;

— деятели кино, масс-медиа, индустрии искусства и массовой культуры (Морозов объединяет их условным термином «рублёвка»), также недовольные давлением силовиков (например, последняя история с театром Кирилла Серебренникова);

— наконец, пятый элемент – группа пенсионеров и людей предпенсионного возраста, рассчитывающая на обеспечение своей старости.

На этом фоне президент Путин, чтобы благополучно перейти выборный рубеж, должен предложить три решения: новый баланс между силовой и гражданской бюрократией; более отчетливый образ будущего для пенсионеров; непереходимые границы свобод и безопасности для креативного класса и «рублёвки».

Третьим фактором социально-политической жизни становится выход на арену большого числа акторов, действующих вне вертикали власти, помимо нее и, тем самым, создающих ощущение хаоса. Примерами могут служить такие сюжеты, как арест силовиками режиссера театра, несмотря на предупреждения президента, запретная активность консервативно-религиозных организаций в сфере культуры, неуправляемые фигуры Рамзана Кадырова или Алексея Навального и многое другое. Последние данные социологических опросов, свидетельствующие, что население мечтает о сильной руке, отражают не тоску по Сталину, а тревожную растерянность перед этим хаосом, будто вернувшимся из девяностых.

Возвращаясь к метафоре пищевой цепи, можно сказать, что система власти не только обеспокоена «пропитанием» внутри себя, но и сталкивается с «пищевыми запросами» – политическими и экономическими ожиданиями – других игроков, действующих вовне и помимо нее.

Дальнейшая дискуссия, развернувшаяся с участием новосибирских экспертов и подключившихся зрителей, была сосредоточена вокруг вопроса о том, что способно трансформировать сложившийся режим, какие силы и факторы приведут к его качественному изменению.

Ресурсы трансформации режима

Александр Морозов считает, что западные санкции не могут послужить таким триггером. С одной стороны, западные страны не решатся на кардинальные меры, так как полное исключение российских газо- и нефтеэкспортных компаний из глобального рынка угрожает самому рынку. С другой – верховная власть («политбюро») успешно обходит санкции через третьи страны. Александр Баянов указал на страх российского общества перед переменами, на действие принципа «как бы чего не вышло». Серьезные массовые протесты по поводу экономических трудностей в ближайшее время маловероятны, главным образом, из-за пресловутого русского терпения.

Следствием такой устойчивости является вполне реальная перспектива трансформации страны по образцу среднеазиатских сословных республик с соответствующим статусом в мире.

Как отметил приглашенный спикер, реальная трансформация политической системы возможна в том случае, если политик, ее инициирующий, способен предложить всем пяти вышеперечисленным группам акторов ясное видение их места и роли в новой системе. Невозможен сценарий, когда к власти приходит какая-то отдельная корпорация (к примеру, городской образованный класс), а силовики и пенсионеры чудесным образом куда-то исчезают или беспрекословно подчиняются в ущерб своим интересам. Отдельные группы могут получить контроль над политическими институтами только в ходе очень изобретательного общения с другими группами.

Возможными источниками политических изменений участники дискуссии называли технологическую революцию, которая все сильнее влияет на техники политического управления, ухудшение экономического положения основной части населения, запрос региональных элит на федерализацию.

Конечно же, много слов было посвящено молодежному протесту. По мнению Александра Баянова, молодые люди, вышедшие на уличные митинги – это первое поколение, не отягощенное психологией советского человека. Молодежь расходится с существующей властью и в плане стилистики, языка, и в плане жизненных ценностей, и в своем видении будущего. Оппозиционный политик Алексей Навальный вполне успешен в том, что может находить ясный и остроумный язык для ценностей и ожиданий этого поколения.

Как отметил в заключение Александр Морозов, существующее в России общественно-политическое устройство во многом патологично, нереформируемо. Но так же ущербен язык моральной критики режима со стороны либеральной интеллигенции, отвергающей мораль других групп и компромиссное политическое действие. Будущее рождается не в старых разделениях между либералами, коммунистами и консерваторами, а в новых расколах между существующими акторами, в новом языке свободы.

О прошедшей дискуссии высказался в разговоре с «Континентом Сибирь» один из ее участников, выступивших в качестве эксперта, Андрей Гладченко. Заглавное выступление спикера показалось ему чересчур пессимистичным, даже апокалиптическим. «Я попытался внести некий контрапункт, с примерами из событий последних месяцев. В результате в разовор оказался введён (и активно подхвачен спикером) ещё один актор: новое поколение граждан страны, в массе своей уже рождённое при президенте Путине, или вступившее при нём в сознательную жизнь. Тема феномена постиндустриального поколения неожиданно вывела обсуждение на новый уровень, с появлением широкой вариативности ближайшего будущего, где бесконечный «четвёртый срок» уже не выглядел столь категоричным исходом. Под конец дискуссии поднялся представитель этого самого поколения и выступил фактически с манифестом российских граждан «третьей волны». Кажется, присутствующие смотрели на молодого человека с надеждой; во всяком случае, поддержали дружными аплодисментами. На просьбу ведущего завершить обсуждение на оптимистичной ноте, я выразил уверенность, что появившаяся свежая когорта в самом ближайшем будущем отберёт у нас эту страну и, наконец, отремонтирует её», — резюмировал Андрей Гладченко.

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