Сроки проведения тура – 7-15 августа 2017 г.

В Агентстве инвестиционного развития (АИР) создано новое направление деятельности — развитие сельских территорий. Цель – реализация инвестиционных проектов в конкретных населённых пунктах области. Задача – выявление выгодных возможностей, инвестиционных площадок, инициатив местной власти и предпринимателей.

Ближайшие планы – знакомство с инвестиционными возможностями Чистоозёрного, Чановского, Татарского, Усть-Таркского, Венгеровского и Кыштовского районов.

Приглашаем представителей новосибирского бизнеса принять участие в ознакомительном бизнес-туре совместно со специалистами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Мы предлагаем возможность знакомства с перспективами реализации бизнес-проектов, установления партнёрских отношений.

Приоритетные направления – переработка сельхозпродукции, организация сетей заготовки и сбыта сельскохозяйственного сырья, организация и развитие туристических объектов, реализация проектов муниципально-частного партнёрства в сфере ЖКХ и в социальной сфере.

Для желающих АИР организует транспортную доставку и участие в деловой программе тура.

Заявки на участие в туре принимаются до 1 августа 2017 г.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию об условиях участия можно на сайте АО «АИР» или по тел. 8 (383) 289-27-25 доб. 209

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