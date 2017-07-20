МТС расширяет сеть фиксированной связи в Барнауле

В МТС отчитались об итогах развития сети фиксированной связи в Барнауле. За год, с июня 2016 года, оператор обеспечил фиксированным интернетом 36 многоквартирных домов в Барнауле.

Благодаря подведению сети фиксированной связи в новые жилмассивы возможность пользоваться услугами домашнего интернета и цифрового телевидения МТС появилась у 7,8 тыс. домохозяйств. Самые масштабные подключения произошли в Ленинском, Индустриальном и Центральном районах города. МТС обеспечила фиксированными услугами связи новоселов жилого комплекса «Квартал 2010» (ул. Взлетная, Энергетиков), а также в новостройках по улицам 280 лет Барнаула, 65 лет Победы, Новгородская, Лазурная, Гущина, Павловский тракт, пр. Комсомольский.

Один из последних реализованных проектов – запуск фиксированной сети в ЖК «Квартал 2023» (проезд Южный Власихинский) в июне текущего года. В целом возможность подключить домашний Интернет и цифровое кабельное телевидение получили более 21 тыс. барнаульцев.

Жители Барнаула предпочитают приобретать домашний интернет вместе с другими услугами связи в пакетах Double play (Домашний интернет и ТВ) и Triple play (Домашний интернет, ТВ и телефония). Сегодня 60% пользователей услуг домашнего интернета МТС выбирают пакетные тарифы.

Инвестиции в развитие сети фиксированной связи с начала 2016 года составили более 20 млн рублей.

«Это самое активное присоединение новых домов к услугам МТС в Барнауле за последние два года. МТС в Барнауле активно работает со строящимися и недавно введенными в эксплуатацию объектами. Заезжая в новостройку, люди практически всегда первым делом проводят в квартиру интернет и телевидение. В свою очередь мы предлагаем абонентам качественные услуги по разумным ценам и высокий уровень техподдержки. Мы регулярно модернизируем наши сети, чтобы они могли удовлетворять все потребности пользователей. В 2017 году оператор завершает модернизацию сети в Барнауле, что позволяет обеспечить абонентов качественными услугами домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с, цифрового телевидения и телефонии», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

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