Для решения проблем обманутых дольщиков в минстрое НСО выделят Новосибирску земельные участки

Во время заседания регионального делового клуба строителей (РДКС) 19 июля заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский в качестве решения проблем с долгостроями предложил выделить мэрии дополнительные земельные участки.



Говоря о решении проблем обманутых дольщиков, министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский 19 июня во время заседания регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил, что наиболее эффективным способом при достройке проблемных объектов является выделение земли для застройщиков.

В связи с этим в министерстве готовы рассмотреть вопрос о передаче муниципалитету земельных участков, находящихся в федеральной собственности. В частности к передаче готовятся 190 га земли в поселке Клюквенный, 20 га в Первомайском районе рядом с радиостанцией. Эти участки входят в состав Новосибирска, подчеркнул министр.

«Решение этих вопросов займет определенное время, но эта позиция уже согласована с отраслевыми министерствами. Надеюсь, что она найдет поддержку и в минстрое Российской Федерации», – отметил Сергей Боярский.

«Жаль, что проблему не удается решить в более сжатые сроки, но менее чем 15 таких объектов в год мы не сдаем, не станет исключением и этот год», – прокомментировал чиновник проблему в целом.

Напомним, что на данный момент в Новосибирской области насчитывается 49 долгостроев, из низ 43 в Новосибирске. Обманутыми дольщиками признаны 1264 человека. В последние месяцы пострадавшие инвесторы особо активно проводят публичные акции. В частности, возобновить голодовку планируют дольщики с ул. Тульской, 80-82. Всего, по словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, на достройку проблемных объектов в Новосибирске требуется 4 млрд руб.

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