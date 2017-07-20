После того, как на прошлой неделе в Новосибирске был установлен памятник императору Российской Империи Николаю II, сегодня стало известно о размещении баннера с изображением царской семьи на оживленной магистрали города.

На улице Большевистской в Новосибирске, напротив строительной площадки МФК «Снежная миля», появился баннер, посвященный Николаю II и его семье.

Один из инициаторов размещения баннера координатор Клуба православных многодетных семей города Бердска Иван Квасницкий рассказал «КС», что идея пришла вслед за соседями из Омска. Там аналогичный плакат был размещен еще в начале июля. В Новосибирске активисты также решили собрать инициативную группу и разместить баннер. По словам Ивана Квасницкого, из исторических источников он узнал, что Новосибирск возник во многом именно благодаря Николаю II, а также, как известно, получил свое первое название — Новониколаевск — в его честь.

При установке баннера в Новосибирске активисты решили изменить его текст относительно других аналогичных плакатов, размещенных в России, а также того, который висел в городе в прошлом году. Тогда текст гласил «Прости нас Государь». «Тема скользкая с прощением, потому что не все хотят просить прощения у Государя — это немножко разделяет людей. Но такая постановка, которую мы сделали, не должна вызвать противоречивых мнений. Каждый к себе ее может, конечно, не примерять, но, по крайней мере, мы не призываем просить прощения, а призываем молиться за наш город и его жителей, что, я думаю, не помешало бы всем людям», — пояснил активист.

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