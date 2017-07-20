После того, как на прошлой неделе в Новосибирске был установлен памятник императору Российской Империи Николаю II, сегодня стало известно о размещении баннера с изображением царской семьи на оживленной магистрали города.
На улице Большевистской в Новосибирске, напротив строительной площадки МФК «Снежная миля», появился баннер, посвященный Николаю II и его семье.
Один из инициаторов размещения баннера координатор Клуба православных многодетных семей города Бердска Иван Квасницкий рассказал «КС», что идея пришла вслед за соседями из Омска. Там аналогичный плакат был размещен еще в начале июля. В Новосибирске активисты также решили собрать инициативную группу и разместить баннер. По словам Ивана Квасницкого, из исторических источников он узнал, что Новосибирск возник во многом именно благодаря Николаю II, а также, как известно, получил свое первое название — Новониколаевск — в его честь.
При установке баннера в Новосибирске активисты решили изменить его текст относительно других аналогичных плакатов, размещенных в России, а также того, который висел в городе в прошлом году. Тогда текст гласил «Прости нас Государь». «Тема скользкая с прощением, потому что не все хотят просить прощения у Государя — это немножко разделяет людей. Но такая постановка, которую мы сделали, не должна вызвать противоречивых мнений. Каждый к себе ее может, конечно, не примерять, но, по крайней мере, мы не призываем просить прощения, а призываем молиться за наш город и его жителей, что, я думаю, не помешало бы всем людям», — пояснил активист.
Прежде я хочу сказать, что расстрел детей и даже жены Николая считаю был недопустим, хотя в гражданскую войну этот эпизод был каплей в море крови. Мы о нем вспоминаем потому-что эта кровь была какого-то особого цвета?
Мне кажется, вообще не правильно говорить о «расстреле царской семьи» или «царственных страстотерпцах». Он же не Людовик XVI. На момент расстрела Николай не был ни царем, ни царем в изгнании или опале, а был тем кто когда-то добровольно отрекся, рядовым частным лицом, которое уже не было ни общественным, ни политическим деятелем.
Принцессами наверно были его жена и дочери. Они, как я понимаю, были и оставались на момент расстрела принцессами германских королевских родов.
Не могу понять одного момента. Когда расстреливали семью Николая Романова, он не являлся ни царем, а сам некоторое время назад отрекся от престола, добровольно. Не вел он тогда ни политической деятельности, ни общественной, а был частным лицом. Его жена и дочери на тот момент являлись принцессами, но германской династии. Почему нужно говорить о «царственных страстотерпцах»?
(оба комментария прошли, оказывается сбоя не было. Ну, ладно)