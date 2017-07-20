Межтопэнергобанк лишился лицензии

У Межтопэнергобанка, который в конце июня приостановил обслуживание клиентов, отозвали лицензию. Об этом свидетельствует приказ, размещенный на сайте ЦБ РФ.

Сегодня, 20 июля, Межтопэнергобанк, испытывающий проблемы с финансовой ликвидностью, лишился лицензии. Она была отозвана приказом ЦБ РФ. Теперь банк не имеет права на осуществление банковских операций.

«Выплаты начнутся после 3 августа 2017 года», — дали краткий комментарий «КС» в пресс-службе банка.

В пресс-релизе ЦБ РФ объясняется, что решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Вероятно, речь идет и о строительстве крупнейшего в России новосибирского аквапарка, в которое банк инвестировал около 3 млрд рублей.

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