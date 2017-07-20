Иркутская авиакомпания приобретет три самолета МС-21

Очередная авиакомпания пополнит свой парк воздушных судов недавно представленным самолетом МС-21. Ранее соглашение о передаче в лизинг 15 самолетов подписала авиакомпания «Вим-Авиа».

На авиасалоне «МАКС-2017» подписано еще одно соглашение о покупке самолета МС-21, сборка которого происходит на Иркутском авиазаводе. На этот раз покупателем трех самолетов стала авиакомпания «Ангара». Соглашение было подписано президентом ПАО «Корпорация «Иркут» Олегом Демченко и директором АО «Авиакомпания «Ангара» Анатолием Юртаевым.

Помимо иркутской авиакомпании самолет МС-21 окажется в парке воздушных судов у авиакомпаний «Аэрофлот», «Саратовские авиалинии», Red Wings и «Вим-Авиа». Кроме того, вчера стало известно, что авиакомпания «Алроса» и «Ильюшин финанс Ко» заключили рамочное соглашение на поставку трех самолетов МС-21.

Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд», которая принадлежит бывшему губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко. В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа». Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 34 единицы: пять АН-148, семь АН-24, два АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации.

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