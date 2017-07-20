Правительство Новосибирской области обнародовало проект постановления об утверждении положения о министерстве труда и социального развития.

Документ о новом министерстве труда и социального развития Новосибирской области выложен для обсуждения вчера, 19 июля. Предполагается, что обсуждение продлится до 26 июля.

Проект включает четыре подробных пункта: общие положения, организация деятельности, полномочия и права. Место нахождения нового министерства — Серебренниковская, д. 6. Здесь расположено министерство соцразвития, которое в результате реформы объединяется с министерством труда.

Среди полномочий нового министерства труда и соцразвития — все функции, упраздняемого минсоцразвития, а также труд и занятость, которые курирует также ликвидируемое минтруда Новосибирской области. Раздел полномочия является самым обширным и включает 15 пунктов с многочисленными подпунктами.

В разделе «Организация деятельности» указано, что министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности губернатором Новосибирской области. Согласие на назначение на должность министра дается законодательным собранием Новосибирской области. «КС» писал о нескольких обсуждаемых кандидатурах.

Количество заместителей министра устанавливается главой области. Министр назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений, утверждает штатное расписание министерства в пределах утвержденной штатной численности и фонда оплаты труда, распоряжается финансовыми средствами и имуществом, закрепленным за министерством, в порядке, установленном законодательством, и осуществляет контроль их целевого использования, подписывает государственные контракты, договоры (соглашения), заключаемые от имени министерства, обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию коррупции, несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в министерстве и так далее.

Напомним, 4 июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области: вместо отдельных минсоцразвития и минтруда будет создано единое министерство. О подробностях предстоящей реформы «Континенту Сибирь» рассказал заместитель губернатора, курирующий социальный блок правительства Новосибирской области, Александр Титков.

«КС» предлагает читателям выразить мнение об объединении министерств, приняв участие в опросе (по ссылке) или высказав личную точку зрения в комментариях к материалу и на страницах издания в социальных сетях.

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