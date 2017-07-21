Кемеровская пивоварня «Калинкино» продолжает экспансию в Новосибирск. 20 июля в Новосибирске в районе станции метро Маршала Покрышкина открылся уже второй магазин под этим брендом. В течение двух лет кузбасский производитель планирует расширение сети в городе минимум в два раза.

Пивоварня «Калинкино» основана в 1996 году в деревне Калинкино Кемеровской области. Ассортиментная линейка «Калинкино» включает в себя 13 сортов фирменного пива и 9 сортов, сваренных специально для ресторанов.Безалкогольное направление представлено 6 наименованиями сладких напитков и минеральной водой из собственной артезианской скважины. Пиво «Калинкино» реализуется на территории Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.

Площадь нового магазина составила 60 квадратных метров. Фасад и клиентская зона оформлены в концептуальном стиле, созданном новосибирским архитектором Юрием Куликовым.

Напомним, что первый магазин пивоварни «Калинкино» на улице Ватутина работает уже месяц.

Как сообщают в самой компании, в краткосрочной перспективе в Новосибирске откроется ещё один фирменный магазин пивоварни «Калинкино». В среднесрочной – в течение двух лет — планируется расширение сети в минимум два раза.

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