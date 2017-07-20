Как стало известно корреспонденту «КС», в июле гендиректор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов посетил четыре муниципальных района НСО с целью анализа и составления перечня перспективных проектов. В рамках рабочей поездки состоялись встречи с главами муниципальных образований и представителями бизнес-сообщества, преимущественно из сферы АПК.

По словам Александра Зырянова, к концу октября планируется посетить все районы НСО. В делегацию помимо главы АИР входят руководитель департамента развития сельских территорий агентства Михаил Антонов, директор департамента по привлечению негосударственных инвестиций и развитию ГЧП АИР Тарас Демиденко, а также ряд других сотрудников АИРа и минэкономразвития, включая маркетологов. Последние анализируют, каким образом район можно позиционировать, продвигать и рекламировать. Так, в Новосибирской области есть соленые озера, аналогичные озеру в Яровом, отдых на которых при создании необходимой инфраструктуры может быть привлекателен для многих туристов.

«Мы посетили Краснозерский, Купинский, Баганский и Карасукский районы и получили от их глав достаточный объем информации. Уже в августе мы планируем представить в правительство НСО конкретные предложения и проекты, которые необходимо реализовать в этих районах», — сообщил Александр Зырянов.

И местные власти, и жители заинтересованы в развитии инвестпроектов, считает глава областного АИР. Обеспечить возможность фермерам и личным хозяйствам реализовывать свою продукцию по справедливой цене — одна из задач, которую по мнению Александра Зырянова необходимо решить в первую очередь. Другой момент, на который по мнению главы АИР стоит обратить внимание – это переработка. Новосибирская область — один из крупнейших сельхозпроизводителей России, и Александр Зырянов считает неправильным, что часть произведенной продукции вывозится в соседние регионы в виде сырья, а не готовой продукции с добавленной стоимостью. По замечанию главы АИР, выгоднее было бы самим перерабатывать сырье в конечную продукцию.

Очередная рабочая поездка запланирована на 7 августа. Делегация в течение 10 дней посетит Чистоозерный, Татарский, Усть-Таркский, Венгеровский, Чановский и Кыштовский районы. «В этот раз к нам присоединятся представители бизнеса, в частности, из организации «Опора России», чему мы очень рады. Думаю, с их помощью мы быстрее реализуем многие инвестпроекты на территории НСО», — заметил Александр Зырянов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter