Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН заключил соглашение с Китаем о реализации проекта в области картофелеводства на сумму 2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Института.

Делегация из КНР посетила ИЦиГ СО РАН в новосибирском Академгородке. Напомним, стороны запустили проект по созданию на территории Новосибирской области самого крупного за Уралом картофелеводческий центра. Сообщается, что в ходе визита было подписано соглашение о реализации до 2025 года двух совместных проектов в области картофелеводства. Суммарный бюджет соглашений составил порядка 2 млрд рублей.

Первым соглашением в области будет создан селекционно-семеноводческий центр, где будет выращиваться элитный посадочный материал, а вторым — лаборатория по оценке и переработке картофеля, которая будет открыта на базе Института. Сотрудники лаборатории будут решать широкий спектр биохимических задач, связанных с переработкой полученного урожая.

«Мы получим на выходе один из самых крупных для Новосибирской области проектов полного цикла в сфере науки и сельского хозяйства», — рассказал о перспективах проекта старший научный сотрудник Института Вадим Хлесткин.

В пресс-службе учреждения пояснили, что теперь подписанные проекты ожидают экспертизу в федеральном правительстве. До конца года, надеются участники переговоров, она будет завершена.

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