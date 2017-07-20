22 июля основатели новосибирского бара Rooks запустят в Новосибирске вторую площадку, которая будет располагаться по соседству с действующей. Таким образом учредители решили привлекать и более возрастную публику, которой интересно посидеть в спокойной обстановке, перекусить и выпить крепкого алкоголя. Кроме того, площадка будет оборудована под проведение концертов.

Напомним, что бар Rooks открылся в 2015 году в так называемом «европейском дворике» между двумя зданиями по улице Коммунистической. Заведение задумывалось тремя основателями — Игорем Каменевым, Борисом Рядинским и Максимом Серантом — как место, где они могли бы провести со своими друзьями. Также они преследовали идею популяризации крафтового пива. Инвестиции в запуск бара составили 1 миллион рублей. Очень маленькое помещение площадью 25 кв.м, компенсировалось лофтовым интерьером, широким выбором крафтового пива и сидра.

Участники ресторанного рынка на тот момент подвергали сомнению коммерческую успешность проекта, мотивируя это низкой маржинальностью крафтового пива. Вместе с тем, уже летом 2016 года основатели Rooks заработали несколько миллионов рублей и открыли филиал в Шерегеше.

Что касается новосибирской площадки, то по собственным данным Rooks, в некоторые дни в «европейском дворике» одновременно насчитывается до 500 человек, а общая проходимость составляет до 1000 человек за вечер. Это побудило учредителей Rooks расширить заведение. С запуском второй площадки они решили привлекать и более возрастную публику, которой интересно посидеть в спокойной обстановке, перекусить и выпить крепкого алкоголя. Также площадка оборудована под проведение концертов, куда планируется приглашать, как местных исполнителей, так и привозить хедлайнеров из других городов. Ее официальный запуск намечен на субботу, 22 июля.

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